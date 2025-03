Conmemoran el Día Mundial de la Vida Silvestre con conferencias y programas

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Fauna Silvestre del Estado de Tlaxcala (IFAST) busca concientizar a la población a cerca del valor de la fauna silvestre con programas de educación ambiental, afirmó el jefe del departamento ambiental y de recursos faunísticos de la dependencia, Ezequiel Julio Moreno Pérez, quien recordó que este 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre.

Dio a conocer que, en el marco de esta conmemoración, que fue proclamada en 2013 por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Tlaxcala se realizaron conferencias sobre la conservación de los animales salvajes, concientización ecológica y sobre el tráfico ilegal de especies exóticas.

Moreno Pérez precisó que en la actual administración, encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el Zoológico del Altiplano se ha renovado, pues busca convertirse en un centro de conservación de especies, a través de diversos programas que se realizan de forma permanente y se promueven en esta semana como parte de las actividades para conmemorar este día.

Destacó el programa “Zoológico sin Barreras” para personas con discapacidad, el cual “se está llevando a nivel Latinoamérica, desde la educación ambiental donde trabajamos con niños principalmente del espectro autista, toda esta relación con los ecosistemas y cómo debemos integrarnos de forma saludable con los mismos y sobre todo hacerlo extensivo a todos y todas”.

El funcionario estatal añadió que otro programa que se busca fortalecer es “Animales Embajadores”, el cual fomenta el cuidado y protección de reptiles como pogonas, serpientes y camaleones, con el objetivo de que los asistentes al parque interactúen de forma segura y les resuelvan algunas dudas de los ejemplares.

“Para nosotros lo más importante es genera una conciencia como ciudadanos de entender que somos parte de un todo, de entender que el planeta no nos necesita, sino que nosotros necesitamos del planeta y en consecuencia una relación adecuada en el manejo de la fauna silvestre y entender que el mejor manejo es el que no se hace y que la fauna silvestre no es mascota”, enfatizó.

Con estas acciones y el rescate de especies en coordinación con el gobierno federal como los cocodrilos en el mes de agosto pasado, el Gobierno del Estado muestra su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la preservación y rescate de la fauna silvestre.