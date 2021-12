Conmemoraciones improvisadas

Estamos en la recta final de los 16 Días de activismo contra la violencia de género –campaña que pusieron en marcha activistas en la inauguración del Women’s Global Leadership Institute en 1991 y sigue estando coordinada cada año por el Center for Women’s Global Leadership, inicia el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Decenas de eventos se hicieron en Tlaxcala y no los voy a detallar, todo pareciera sumar a la misma causa, pero cuidado, de las instituciones gubernamentales e incluso de organismos independientes, en varios se apreció improvisación e incluso se vieron forzadas las actividades, pareciera que las hicieron para cumplir con la fecha, se cumplió con los objetivos mediáticos, pero no con la concientización y sensibilización del grave problema que representa la violencia contra las mujeres de todas las edades.

Soy precisa y señaló dos ejemplos de instituciones de suma importancia; inicio por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, al sumarse a la campaña de 16 Días de Activismo, colocó en la pantalla de inicio del portal digital de este poder, frases relacionadas con el tema de la violencia, la intención no parece ser mala, pero evidentemente no se ha entendido el papel que les corresponde a las autoridades que imparten justicia y el 29 de noviembre del año en curso nos sorprendieron con un texto que decía “Alto, las mujeres solo recibimos caricias. Ya basta de tanta violencia. México es sinónimo de amor”. Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez.

¡De verdad!

¿Llevamos más de 20 años trabajando en la sensibilización y capacitación del personal del TSJ, y a leguas se ve que no se ha incidido en el actuar de quienes ahí laboran o es que la cultura machista es imposible de cambiar?

¿A quién le encargaron hacer esta tarea?

¿Quién revisó los contenidos que se subirían al portal del TSJ?

¿Quién y qué tipo de capacitación ha recibido la persona que redactó semejante texto?

E incluso la responsabilidad recae también en la persona que subió ese texto, ¿en dónde está el o la responsable de Comunicación Social y la responsable de la Unidad de Igualdad de Género del TSJ?

Se imagina usted, que en dicho juzgado llega una mujer a denunciar algún tipo de violencia que vulnera su integridad física o emocional, al grado incluso de que su vida peligra y que es a causa de las agresiones generadas por su pareja o ex pareja, y en lugar de encontrar personal profesional que va a orientarla y apoyarla en acceder a la justicia, que le diga a qué tiene derecho, qué artículos de las leyes la protegen, que se sienta fortalecida y segura de que va a ser escuchada y atendida, se encuentra con un letrero que niega el problema, que romantiza la violencia y que al mismo tiempo se burla de la condición de las mujeres víctimas, porque a ese espacio publicó van las afectadas, no los agresores, y es un mensaje tan simple y sin sentido que resulta un acto de violencia institucional para las mujeres.

En lugar de publicar esas frases y con motivo del 25 de noviembre, deberían cambiar parte del contenido del portal digital y explicó por qué. En la parte inferior de la página principal de éste, denominado “Otros sitios de interés”, hay una publicación relacionada al tema de la trata de personas ¿pero, a qué tipo de trata se refiere que ni el nombre adecuado especifican? Trata de personas para someterlas a trabajo forzado, trata de personas para realización de actividades delictivas forzosas, trata de mujeres para su explotación sexual, trata de personas para la extracción de órganos, ¿a qué se refieren?

Además de que el TSJ considera un tema secundario el delito de violencia hacia las mujeres, pues lo minimiza al ponerlo en “otros sitios de interés”, aparece la imagen muy nítida del rostro estresado de una mujer –que podría considerarse víctima si fuera trata de mujeres con fines de explotación sexual–, y se intenta proteger el rostro del supuesto agresor o proxeneta, porque hay un efecto de falta de nitidez en la imagen, asimismo aparece una pregunta que dice: puedes verme? (sic)

La pregunta es necia, caray, ¡claro que vemos a las mujeres! Vemos a quienes son sexo servidoras y están en las orillas de las principales carreteras que atraviesan el estado de Tlaxcala y quién hace algo por ellas, al contrario, se ha normalizado su presencia en esos lugares, así como en los antros que pululan por doquier.

Acaso se ha sabido si vecinos de los 35 municipios de Tlaxcala donde se registran actividades relacionadas a la trata de mujeres con fines de explotación sexual han llamado para denunciar el delito, si eso fuera habría más personas detenidas por ese delito y de comprobarse hubiera más sentencias, las cifras al respecto las tiene el propio TSJ, no hay ni denuncias, ni sentencias en grandes cantidades, por qué, porque es el modus vivendi de decenas de habitantes de estos lugares y entre ellos se protegen y hasta existen autoridades locales involucradas, por lo tanto la frase que acompaña a la imagen y dice “la trata de personas existe, si ves algo sospechoso llama”, resulta ser golpes en el aíre, eso y nada, es lo mismo.

Otro acto que se desperdició fue el del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala –espacio en el que confluyen diversas autoridades estatales y representantes de asociaciones civiles expertas en el tema–, y el 6 de diciembre se organizó el foro denominado “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Retos desde la mirada de especialistas y organizaciones de la sociedad civil”1, ahí, se desperdició la expertis de las ponentes Edith Méndez Ahuactzin y Coral Avila, la moderadora dio la impresión de ser solo la controladora del tiempo de participación, más no de haber entendido las propuestas y señalamientos puntuales que hicieron las activistas, no las resaltó, ni retroalimentó.

Es evidente que para este importante evento no se contextualizó con lo que ha acontecido en materia de violencia política en razón de género en la entidad –suficiente material hay de todo lo que se vivió en el reciente proceso electoral, seguro si leen los medios de comunicación e interpretan dicha información ahí lo encontrarán–, y de ello debió hablar quien llevaba la representación de la Secretaría Técnica del Observatorio, pero no fue así, y se lamenta.

Y para variar, un tercer ponente en el foro –Alán Hernández, a quien presentan como “especialista” y es integrante del Observatorio, por razones que desconocemos, pues es evidente que no sabe de feminismo y género–, su material y el tema era para otra fecha u otro espacio, estos 16 días de activismo son para hablar exclusivamente de las condiciones que enfrentan las mujeres y las niñas en cuanto a la violencia representada en todas sus formas, más no era una clase de política, de análisis de partidos políticos o de derecho internacional, y si lo quería hacer, no usó la herramienta de la perspectiva de género.

No obstante que llevó una pesada presentación digital, nunca usó lenguaje incluyente, no hizo mención de instrumentos internacionales relacionados a los derechos humanos de las mujeres, me refiero, por ejemplo, a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) –que es considerada la constitución de los derechos humanos de las mujeres en el mundo–, nunca habló de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Tlaxcala y menos de las reformas y adiciones que tuvieron diversas disposiciones jurídicas –ocho legislaciones– a fin de configurar a rango de ley la violencia política en razón de género en el ámbito democrático, y que entró en vigor el 14 de abril de 2020.

La campaña de 16 Días de activismo contra la violencia de género, es para hacer reflexionar a la ciudadanía en general, a las autoridades, a la sociedad civil, es para analizar, debatir, proponer y realizar acciones contundentes para combatir el fenómeno de la violencia, ah, y no es para cercar edificios como el Palacio de Gobierno de Tlaxcala, el cual fue custodiado por una valla humana de mujeres policías vestidas de civiles, justo el 25 de noviembre, cuando los colectivos de mujeres salieron a las calles a exigir su derecho a vivir libres de violencia, ¿en dónde quedó la palabra de la mujer que dijo que iba a trabajar para combatir la violencia contra las mujeres? Evidentemente las palabras se las llevó el viento, eran parte de un discurso proselitista.

1 https://www.youtube.com/watch?v=udbq-14Ybb0

2 https://tsjtlaxcala.gob.mx/#