Conmemora UATx Día Mundial de la Fisioterapia; es una noble disciplina que tiene doble función

Con el propósito de enriquecer la formación integral de los estudiantes, facilitar el intercambio de saberes y reafirmar su compromiso con el bienestar y la salud de la humanidad, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) llevó a cabo la Primera Jornada Académica para conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia.

- Anuncio -

El objetivo de este evento fue reconocer su importancia en la prevención de alteraciones neuromusculares esqueléticas y la recuperación de las personas.

Ante los 361 estudiantes de la Licenciatura en Fisioterapia reunidos en el Teatro Universitario, José Reyes Luna Ruiz, coordinador de la División en Ciencias Biológicas, en representación del rector Serafín Ortiz Ortiz, precisó que este encuentro académico formativo busca resaltar el papel fundamental del fisioterapeuta para promover la rehabilitación y mejorar la calidad de vida de las personas en los sistemas de salud, así como fomentar la actualización continua a fin de generar la reflexión crítica y el intercambio de saberes entre estudiantes y docentes.

Por su parte, José Francisco Mauricio García, director de la Facultad de Ciencias de la Salud, sostuvo que la fisioterapia es una noble disciplina que tiene una doble función, porque promueve la prevención de los diferentes padecimientos, el tratamiento oportuno y la rehabilitación. Por ello, bajo el enfoque humanista, este profesional se caracteriza por ser sensible a las necesidades que demanda la población en el cuidado de la salud.

- Advertisement -

Entre los temas que se abordaron en esta jornada académica destacan las conferencias “La fascia, el lenguaje oculto del movimiento corporal humano”, impartido por Jennifer Johana Alfonso Cuéllar y “BFR: Evidencia actual y aplicaciones clínicas en el deporte”, por Daniel Figueroa. La jornada concluyó con una olimpiada de conocimientos.