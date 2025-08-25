Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Conmemora SSC el día del bombero; se reconoció la labor, compromiso y entrega de los elementos

La Redacción

En el marco de la conmemoración del día del bombero, en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente; la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, convivieron en un encuentro con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tlaxcala.

- Anuncio -

En el encuentro, realizado en las instalaciones centrales de bomberos, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino destacó la valentía y vocación de servicio de quienes integran esta noble institución: “Reconozco su compromiso y trabajo, que algunas veces puede ser a costa de sus propias vidas, y que son ejemplo para las infancias tlaxcaltecas, quienes ven a heroínas y héroes”.

Por su parte, el titular de la SSC, Alberto Martín Perea reiteró el respaldo del gobierno del estado para fortalecer las capacidades operativas del Cuerpo de Bomberos. “Expreso mi más profundo respeto y reconocimiento a quienes, con valentía, entrega y vocación de servicio, arriesgan su vida día a día para proteger la de los demás, su labor es un ejemplo de heroísmo que enaltece a nuestra institución y fortalece los lazos con la ciudadanía”.

Como parte de la celebración, el secretario de Seguridad y el comisario del Heroico Cuerpo de Bomberos, Antonio Cervantes Hernández, entregaron reconocimientos a elementos con destacada trayectoria y se realizaron actividades conmemorativas en un ambiente de respeto, compañerismo y unidad.

- Advertisement -

Como invitados especiales asistieron Mariana Espinosa de los Monteros; el titular en Tlaxcala de Becas Benito Juárez, Moctezuma Bautista y el presidente municipal de Apetatitlán, Azaín Ávalos Marbán.

El gobierno del estado y la SSC reafirman su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar condiciones dignas de trabajo, capacitación continua y equipamiento adecuado para los cuerpos de emergencia, reconociendo en los bomberos un pilar esencial para la construcción de comunidades más seguras.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Emite FGE 2 mil 266 órdenes de protección a mujeres por violencia de género

Yadira Llaven Anzures -
En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió 2 mil 266 órdenes de protección a mujeres por denuncias de...

De la Peña busca la presidencia de la mesa directiva del Congreso local

Juan Luis Cruz Pérez -
El morenista Emilio De la Peña Aponte reconoció su interés por ocupar la presidencia de la mesa directiva del Congreso local, misma que encabezará...

Con acción coordinada entre ayuntamiento de Tlaxcala y Congreso local, se llevó a cabo el festival folklórico

La Redacción -
Como una forma de fortalecer la identidad cultural y difundir el talento juvenil, el fin de semana se llevó a cabo en el Congreso...

Más noticias

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Nuevo ataque israelí a hospital en Gaza mata a cinco periodistas

La Jornada -
Gaza, Territorios Palestinos.- Cinco periodistas, entre los cuales colaboradores de medios internacionales, murieron el lunes en un ataque israelí contra un hospital en el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025