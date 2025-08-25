Conmemora SSC el día del bombero; se reconoció la labor, compromiso y entrega de los elementos

En el marco de la conmemoración del día del bombero, en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente; la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, convivieron en un encuentro con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tlaxcala.

En el encuentro, realizado en las instalaciones centrales de bomberos, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino destacó la valentía y vocación de servicio de quienes integran esta noble institución: “Reconozco su compromiso y trabajo, que algunas veces puede ser a costa de sus propias vidas, y que son ejemplo para las infancias tlaxcaltecas, quienes ven a heroínas y héroes”.

Por su parte, el titular de la SSC, Alberto Martín Perea reiteró el respaldo del gobierno del estado para fortalecer las capacidades operativas del Cuerpo de Bomberos. “Expreso mi más profundo respeto y reconocimiento a quienes, con valentía, entrega y vocación de servicio, arriesgan su vida día a día para proteger la de los demás, su labor es un ejemplo de heroísmo que enaltece a nuestra institución y fortalece los lazos con la ciudadanía”.

Como parte de la celebración, el secretario de Seguridad y el comisario del Heroico Cuerpo de Bomberos, Antonio Cervantes Hernández, entregaron reconocimientos a elementos con destacada trayectoria y se realizaron actividades conmemorativas en un ambiente de respeto, compañerismo y unidad.

Como invitados especiales asistieron Mariana Espinosa de los Monteros; el titular en Tlaxcala de Becas Benito Juárez, Moctezuma Bautista y el presidente municipal de Apetatitlán, Azaín Ávalos Marbán.

El gobierno del estado y la SSC reafirman su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar condiciones dignas de trabajo, capacitación continua y equipamiento adecuado para los cuerpos de emergencia, reconociendo en los bomberos un pilar esencial para la construcción de comunidades más seguras.