Congreso ya trabaja en la elaboración de su proyecto de gasto para ejercicio fiscal 2026

El presidente del Comité de Administración del Congreso local, Vicente Morales Pérez informó que alista la propuesta de anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo para 2026, donde la prioridad será cumplir con las necesidades de los diputados y trabajadores.

- Anuncio -

Con ello, admitió que aún se define si estarán destinando una partida presupuestal para la construcción del archivo oficial, pese a que el proyecto se inició en el año 2020, cuando los entonces diputados adquirieron el predio.

Te recomendamos: TJA plantea reducción de salarios a magistrados para ejercicio fiscal 2026

“De momento estamos empezando a trabajar. Vamos a ver sobre el desarrollo de las reuniones, vamos a priorizar y vamos a ver si es que hacemos algo de obra o no se hace nada, pero eso va a ser en el transcurso de las reuniones. Ahorita estamos priorizando los pagos, el cumplimiento del contrato colectivo, el cumplimiento con los trabajadores, el funcionamiento de las comisiones y los propios gastos se llevan al Congreso”.

Explicó que en los próximos días se definirá si se destina una partida presupuestal para “algún remozamiento o alguna otra actividad que inicialmente tengamos que hacer aquí en el Congreso del estado y determinaremos si se hará alguna obra”.

No obstante, indicó que el presupuesto se deberá ajustar a las necesidades y demandas de los diputados, por lo que la solicitud de incremento presupuestal dependerá de los siguientes factores:

- Advertisement -

“De entrada es la inflación acumulada, el incremento de los costos y los gastos que hay que hacer. Hablamos del sindicato. Hablamos de las farmacias. Hablamos de los servicios, hablamos del equipo, hablamos de mantenimiento. Sí genera un aumento, entonces eso sí lo tenemos considerado para contemplar. Sin embargo, veremos también las condiciones de las propias finanzas para de ahí plantear nuestro porcentaje de aumento que vamos a solicitar”.

El diputado de Morena, comentó que los integrantes del Comité de Administración del Congreso local están partiendo del presupuesto que les fue autorizado este año, cuyo monto es de 474.4 millones de pesos,

“Nosotros ya nos encontramos en ese proceso. Justamente tuve una reunión con el secretario administrativo para ir avanzando y estemos dentro del tiempo para presentar nuestro anteproyecto de presupuesto, para posteriormente seguir con los pasos en la Secretaría de Finanzas y nosotros podamos cumplir en tiempo y forma con este requisito”.

Sin embargo, Morales Pérez adelantó que se podría destinar una partida presupuestal para “algún fenómeno natural atípico”, toda vez que las oficinas de los diputados han resultado afectadas a causa de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.

- Advertisement -

Leer más: Secretaría de Salud proyecta presupuesto de 900 mdp para Tlaxcala en 2026

“Buscaremos contemplar otros más que a veces, pues no están considerados como algún fenómeno natural atípico y ese tipo de cosas y, otros dos o tres asuntos más por ahí que vamos a integrar y que creo que es muy importante que quede plasmado en el en el anteproyecto de presupuesto”.