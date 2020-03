Congreso vigilará que se aplique adecuadamente recursos por Covid-19

El presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, Víctor Castro López anunció que el Poder Legislativo será vigilante de que los recursos que lleguen a Tlaxcala ante la epidemia del coronavirus realmente se han destinados para atender la contingencia.

A pesar que en Tlaxcala no se ha confirmado ningún caso de coronavirus, el diputado local no descartó la posibilidad que en las siguientes semanas se registren estos, toda vez que la ubicación geográfica de la entidad y si cercanía con la Ciudad de México, Estado de México, y Puebla, potencializa esa realidad.

“Estamos en línea a nivel federal porque se van apertura varios apoyos y tendríamos que ver esos recursos cómo van a llegar al estado y que esos recursos no queden como en los temblores, que nunca llegaban a los que tenían problemas con su vivienda… no queremos que eso pase”.



Abundó: “Si llega un recurso que éste realmente se destine para las personas afectadas o que tengan problemas de salud, hay una probabilidad alta que tiene que llegar porque el estado también tiene recursos para un problema de siniestros y se tiene que ocupar esos recursos. No se tiene registrado ningún caso, pero no quiere decir que no lo haya, sabemos que Puebla hay contagios; entonces tenemos que tener mucho cuidado”.

Además, el diputado del Partido del Trabajo (PT), adelantó que pedirá un informe a la Secretaría de Salud sobre las acciones ha emprendido para hacer frente al Covid-19.

“Vamos a hacer una comisión de seguimiento de todo lo que está haciendo el sector salud en el estado para que no se esté simulando y que realmente se esté ejecutando el trabajo y que los recursos estén llegando a todos los hospitales y que no tengamos ningún problema de desabasto de medicamentos y vacunas”.

Indicó que en su calidad de presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, se reunirá con el secretario de salud y directores de los distintos hospitales para conocer cómo se encuentra la situación en materia de desabasto de medicamentos y vacunas.

“Estaríamos pidiendo que la ciudadanía comparta con nosotros para dar seguimiento a esto… vamos a reunirse con el secretario y directores de hospitales para platicar la situación que tenemos porque recuerden que tenemos un consejo de seguimiento de todas esas actividades y donde pertenezco”.

Es de citar que este martes el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, informó que se van a transferir 15 mil millones de pesos a los estados, a parte de los 10 mil millones que se habían enviado, pues se van adelantar los recursos de abril a junio, y en total se otorgarían fuentes de recursos a los estados por 25 mil millones de pesos.

Con ello, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), tendrá un adelanto de recursos para las entidades federativas, tras la confirmación de que el país entró en la fase 2 de la pandemia de coronavirus Covid 19.