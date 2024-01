Congreso va por Sistema Integral de Gestión Documental para digitalizar todos sus archivos: Morales

Los integrantes de la LXIV legislatura local le apostarán a la puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión Documental, que servirá para que toda la información como leyes, decretos y demás archivos puedan ser consultados por la ciudadanía, anunció el presidente del Comité de Administración del Congreso local, Vicente Morales Pérez.

Con ello, descartaron descartó la posibilidad de construir el edificio que albergaría el archivo general del Congreso local, para el cual, ya cuentan con un predio para dicho inmueble.

Te puede interesar: Congreso del estado de Tlaxcala se pone al día en el Sistema Integral de Gestión Documental

Sin dar a conocer porcentajes, Morales Pérez explicó que ante la falta de recursos económicos se le dará prioridad al funcionamiento del Sistema Integral de Gestión Documental que servirá para que toda la información como leyes, decretos y demás archivos puedan ser consultados por la ciudadanía.

“Estamos trabajando con las áreas que se tienen en el congreso del estado, pero la construcción de un inmueble por el momento no se contempla porque eso implicaría el uso de recursos y el criterio de que nosotros tendríamos que incrementar nuestro presupuesto, situación que no se planteó al hacer la obra, pero con los recursos que tenemos, veremos qué tanto podemos hacer para tener algún otro espacio para el archivo; pero construcción no se tiene contemplado”, explicó.