Congreso tendría que crear concejos municipales en Comunas en donde se anularon elecciones

Los integrantes de la LXIV Legislatura local tendrán que crear concejos municipales en aquellas Comunas en las que sean anuladas la elección de sus autoridades y corresponderá a los próximo diputados, emitir las convocatorias que haya lugar para designar a las nuevas autoridades municipales.

Tras la suma de otras dos elecciones de ayuntamientos que fueron anuladas por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), como son Xiloxoxtla y Huamantla, que se agrega a la de San Lucas Tecopilco, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Poder Legislativo, Juan Manuel Cambrón Soria, reconoció que deben abocarse a crear estos concejos a fin de que asuman funciones el 31 de agosto y así garantizar la gobernabilidad en cada una de esas demarcaciones.

Sin embargo, dijo desconocer si al interior del Poder Legislativo, las comisiones parlamentarias que les corresponde este asunto ya revisaron y analizar la necesidad de crear estas instancias.

“Lo que establece la ley es la creación por parte del Congreso estatal de un concejo municipal en cada Comuna en la que no tendrán autoridades electas. Eso es competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Comisión de Asuntos Municipales, pero no formo parte de ninguna de esas dos instancias y no sé si los diputados que las presiden ya están analizando este tema, pero legalmente es lo que correspondería. Y le correspondería a este Congreso del Estado, mientras no haya resolución firme o autoridades electas, nombrar a ese concejo municipal”, detalló.