Congreso deberá trabajar a marchas forzadas para atender temas pendientes: Casas

A casi 60 días de la suspensión de actividades ordinarias en la LXIII Legislatura local por la pandemia del Covid-19, la diputada de Movimiento Ciudadano, María Isabel Casas Meneses dijo que el Poder Legislativo en Tlaxcala deberá de trabajar a marchas forzadas para tratar de desahogar los temas pendientes.

Señaló que los diputados integrantes la actual legislatura por recomendación de las autoridades sanitarias trabajan desde casa, pero admitió que existen algunos temas que no pueden ser abordados a través de la tecnología, por lo que una vez que concluya el aislamiento social, deberán trabajar de manera ardua para cumplir con los objetivos.

“Vamos a tener que hacer adecuaciones, vamos a tener que trabajar a marchas forzadas, pero el hecho de estar en casa no es dejar de hacerlo que nos corresponde, pero hay cosas que no podemos dejar a la tecnología y creo que vamos a tener que trabajar conforme a los tiempos no lo permita y creo que será a marchas forzadas, pero con toda la responsabilidad”.