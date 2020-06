Prioridad del Congreso superar los vetos del Ejecutivo a decretos: Vera

Una vez más, el Congreso del estado analizará las observaciones del Ejecutivo estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, para tratar de superar el veto a cinco ordenamientos que registraron observaciones, entre los que destaca la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, que contempla la prohibición de la comercialización y distribución de las bolsas plásticas de un solo uso.

Tras asumir el cargo de presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LXIII Legislatura local, Luz Vera Díaz expuso que dará celeridad a los trabajos para saber los motivos por los cuales dichos ordenamientos fueron vetados por el mandatario estatal.

Abundó: “Soy muy respetuosa de su hacer y quehacer de cada uno de los poderes y siempre que se dialogue en beneficio de los ciudadanos vamos a coincidir, pero cuando se noten intereses particulares no estaremos de acuerdo y en ese sentido estaremos informando a la ciudadanía cuál fue el interés que no nos llevó a concretar los temas”.

A más de un año que los diputados locales avalaron una serie de reformas y adiciones a la Ley de Ecología y de Protección al Medioambiente de Tlaxcala, con la finalidad de disminuir paulatinamente el uso de bolsas de plástico, popotes y unicel, y que recibió el veto del Ejecutivo estatal, la diputada local aseguró que en este periodo de receso se analizará el tema y que de ser necesario se convocará a una sesión extraordinaria.

Lo mismo ocurrirá con el resto de los ordenamientos que fueron vetados por el Ejecutivo estatal como la Ley para la Definición de Límites Territoriales Intermunicipales en el Estado de Tlaxcala, la Ley de Protección Civil para el estado de Tlaxcala, Ley de austeridad y las reformas al Código Financiero.

“En este tema fui integrante de la Comisión y trabajamos mucho, pero tocaremos todos los temas porque no es el único que está pendiente, ahora solo es checar cuál es la inconformidad del Ejecutivo y porque no fue aceptado a sus condiciones y sacar el trabajo y no dejarlo pendiente”.