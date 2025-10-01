Congreso solicitó un aumento en su gasto para el próximo año de 7 por ciento; requieren 408 millones de pesos

Diputados integrantes de la LXV Legislatura proyectaron un incremento a su presupuesto de alrededor de 7 por ciento con respeto a lo ejercido este año, ello al solicitar al Poder Ejecutivo 408 millones de pesos para sus actividades correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

El Congreso del estado cumplió en tiempo y forma con la presentación de su anteproyecto de gasto para el próximo año ante el gobierno del estado, vía Secretaría de Finanzas, en el que se prevé un incremento en el gasto para actividades parlamentarias de 27 millones de pesos más adicionales.

Esa solicitud de recursos es independiente a la que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que ronda por los 100 millones de pesos, ya que para este año le asignaron 92 millones 710 mil 548 pesos.

La propuesta de anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo para 2026, también fue avalada por diputados que integran la Junta de Coordinación y Concertación Política, tras considerar que los 381 millones 709 mil 394 pesos que recibieron este año serán insuficientes para cumplir con las necesidades de los legisladores y trabajadores durante el próximo año.

En una entrevista reciente, el responsable de las finanzas del Poder Legislativo, Vicente Morales Pérez mencionó que para el 2026 se requería de una partida presupuestal para atender “algún fenómeno natural atípico”, toda vez que las oficinas de los diputados han resultado afectadas a causa de las intensas lluvias.

De acuerdo con la legislación local, todas las unidades presupuestales, a más tardar el día 30 de septiembre de cada ejercicio, enviarán a la Secretaría de Finanzas, sus anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados para el ejercicio fiscal siguiente.

Mientras que el Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios prevé que la formulación del presupuesto de egresos se realizará conforme al manual que emita la Secretaría de Finanzas y las tesorerías, quienes indicarán el techo financiero correspondiente, para la presentación del anteproyecto presupuestal respectivo, y conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, antes del primero de septiembre de cada ejercicio presupuestal.