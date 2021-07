Pese a presiones, respetará Congreso informes de cuentas públicas de 2020 del OFS: Mata 

Pese a las presiones, la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, Luz Guadalupe Mata Lara descartó la posibilidad de modificar el sentido del dictamen respecto al informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.

A diferencia de otras ocasiones, la diputada local aseguró que ahora se respetará al “100 por ciento” el trabajo del personal del OFS, donde al menos 20 ayuntamientos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), reprobarían la cuenta pública.

“Al 100 por ciento se respetará, porque además son públicos y están en la página del OFS y no hay forma de convertir un dictamen en otro. Para la cuenta de 2020 y a partir de esta en adelante no será posible, pero en esta ocasión está garantizada la trasparencia y los entes están enterados y donde más recae situaciones de reprobación es en los municipios, pero los alcaldes están enterados de que no podemos apoyarlos desde el Congreso del estado”.