Jueves, noviembre 20, 2025
Congreso recibe a dirigentes y organizaciones campesinas

La Redacción

Diputadas y diputados, recibieron a dirigentes campesinos a su llegada al Congreso del estado, quienes expusieron diversas inquietudes, necesidades y propuestas orientadas a fortalecer el campo tlaxcalteca.

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ever Alejandro Campech Avelar; la presidenta de la mesa directiva, Maribel León Cruz y el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores, junto con las diputadas integrantes de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, Anel Martínez Pérez, Maribel Cervantes Hernández y Sandra Guadalupe Aguilar Vega, recibieron en el Congreso a una comisión de dirigentes de diversas organizaciones campesinas de Tlaxcala, con el propósito de escuchar sus planteamientos y fortalecer el diálogo institucional con el sector.

Entre los temas presentados destacaron la atención en materia de seguridad, la protección frente al robo de ganado, la incorporación de una agenda para mujeres en el campo, mayor presupuesto y la viabilidad de un seguro agrícola integral, entre otros.

Las y los legisladores subrayaron la utilidad de este tipo de encuentros y reiteraron su disposición para acompañar las gestiones correspondientes ante las instancias estatales competentes.

Coincidieron en la necesidad de fortalecer la comunicación entre productores agrícolas, autoridades municipales y de comunidad, así como con funcionarias y funcionarios estatales vinculados al desarrollo rural, con el fin de atender los desafíos del sector de manera cercana, coordinada y precisa.

Finalmente, las y los legisladores reafirmaron que el Congreso del estado mantiene una política de puertas abiertas y continuará recibiendo y escuchando las peticiones de las y los tlaxcaltecas, con el compromiso de impulsar soluciones que aporten al fortalecimiento del sector rural.

