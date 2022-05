Congreso realiza consulta para la reforma a la Ley de Educación en Calpulalpan

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del estado, la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz señaló que la Reforma Educativa tiene que ser una realidad y algo que compartan todas y todos los tlaxcaltecas para combatir las desigualdades en la materia.

La congresista encabezó la segunda consulta rumbo a la reforma para la Ley de Educación, en el municipio de Calpulalpan, denominado Jolgorio Educativo, ante cientos de estudiantes de nivel básico y medio superior de la región, a quienes refrendó el compromiso de la LXIV Legislatura para que se tenga una educación más igualitaria entre la población.

Explicó que con la terrible pandemia de Covid–19 a muchos educandos se les negó la oportunidad de tener educación, se vio exclusiva para quienes tenían acceso a internet, a un teléfono o una computadora en su casa, y lo mismo pasó con las y los niños con discapacidad al no contar con programas traducidos en señas o en braille, o bien en lenguas náhuatl y otomí para las comunidades indígenas de la entidad.

“Por eso iniciamos los foros para escucharlos de viva voz, para llegar a los rincones más marginados de nuestro estado y saber qué le duele a la comunidad educativa. Somos gente comprometida con la educación y venimos sumando a esta gran lucha y esfuerzo para apoyarnos y todos juntos hacer de la Reforma Educativa una realidad”, expresó.

Asimismo, la legisladora Alejandra Ramírez reconoció la participación de la comunidad educativa, al igual que al presidente municipal de Calpulalpan, Edgar Peña Nájera, quien se ha sumado a este esfuerzo para saber qué necesitan las y los niños, así como las y los adolescentes en sus escuelas, un hombre que ha demostrado compromiso con sentido humano que se nota no solo en las palabras sino en sus hechos.

“No queremos discriminación, no queremos grooming, no queremos violencia, sino que aprendan en entornos escolares saludables, queremos gente exitosa, llenas de oportunidades y la escuela es una oportunidad para muy pocos y no debería ser así. La mejor arma es la educación y la queremos sin discriminación para quienes hablen una lengua madre, que no sea motivo de vergüenza, sino que nos enorgullezca como buenos ciudadanos hacia la identidad y grandeza de nuestro pueblo tlaxcalteca”.

Cabe recalcar que esta consulta tiene como finalidad propiciar la investigación en cuanto a temas de inclusión, como lo es la educación indígena y las lenguas maternas habladas y por preservar en el estado, así como el reconocimiento de las personas con algún tipo de discapacidad en los espacios y centros educativos.

La promoción, difusión y aplicación de consulta vela por el reconocimiento del derecho al acceso a una educación gratuita, universal y laica para todos los sectores, por lo cual se debe gestar a través del aparato legislativo las bases que permitan que las personas de los grupos históricamente vulnerables puedan ejercer este derecho, y que mejor que sea a través de participación activa, el diálogo y trabajo coordinado entre los representantes de los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y autoridades de nivel educativo y gubernamental a fin de garantizar la verdadera inclusión educativa.

Durante el evento se contó la presencia de la regidora de Educación, Janeth Rodríguez Lara; el jefe del Módulo Regional de Calpulalpan de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET), José Martínez Montelongo; el secretario Educativo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Enrique Vázquez; Areli Meza, en representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el antropólogo Juan Carlos Ramos Mora, representante de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala.