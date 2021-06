Congreso hará públicos informes de cuentas públicas; respetarán auditoría de OFS: Mata

El Congreso del estado, por primera vez, respetará el sentido del informe que presente el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de los resultados de las cuentas públicas de poderes, municipios, organismos autónomos y entidades de la administración pública del ejercicio fiscal del año 2020, aseguró la diputada Luz Guadalupe Mata Lara, quien cerró la posibilidad de que los titulares de los entes fiscalizables solventen algunos pendientes ante los integrantes de la LXIII Legislatura local.

Es más, en su calidad de presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, aseguró que los informes de los más de 100 entes fiscalizables serán públicos, por lo que “no habrá manera de ayudarles desde el Congreso local”.

En entrevista, la legisladora dio a conocer que este jueves, a las 13 horas, la titular del OFS, Isabel Maldonado Textle, entregará al Congreso local el informe de resultados, y a partir de éste, el próximo 12 de julio, el pleno iniciará con el proceso de dictaminación de las cuentas públicas del año pasado.

“Mañana se dan a conocer las bases para la dictaminación de las cuentas públicas, labor que iniciaremos el próximo 12 de julio, por lo que habremos de celebrar sesiones extraordinarias y públicas en donde se aprobarán los resolutivos”, explicó.

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Tlaxcala y sus municipios, el OFS, entregará los informes individuales de las auditorías practicadas a la cuenta pública de los entes fiscalizables al Congreso, a través de la Comisión de Finanzas, a más tardar el día 15 de julio del año siguiente al ejercicio fiscalizado.

La presidenta de la Comisión de Finanzas aseguró que hoy como nunca serán respetados los informes y el sentido del mismo que emita el OFS, por lo que descartó la posibilidad de que algunos entes sean aprobados pese a que el órgano recomiende la no validación de dichos estados financieros.

Es más, aseguró que no habrá audiencias públicas con alcaldes, secretarios, titulares de organismos ni con ninguna otra autoridad, pues “se hizo una reforma a la ley de finanzas que lo permite y el factor tiempo también que nos ha impedido lograr los espacios para que ellos puedan a defender, pero hoy en el Congreso no tenemos esa oportunidad de solventar las cuentas aquí todo será directo en el OFS , que es en dónde están los especialistas en fiscalización y nosotros recibimos los informes y elaboramos el dictamen, pero ahora sí se respetará al 100 por ciento y desde mañana serán públicos; no hay forma de convertir un dictamen en otro”.

La ley en la materia establece que los Informes individuales tendrán el carácter de públicos a partir de la fecha de su entrega a la Comisión, y se publicarán en el sitio de internet del OFS, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

“Para la cuenta 2020 ya no será posible ni en adelante (que se modifiquen los dictámenes) salvo que los (diputados) que lleguen, hagan alguna reforma, pero esto garantiza la transparencia y los entes están enterados de esto y dónde más recae situaciones reprobaciones es en los municipios, pero bueno ya los alcaldes están enterados de que no podemos apoyarlos desde Congreso”, espetó.