Congreso podría retomar sistema electrónico de votación del pleno: Morales

La LXV Legislatura local busca retomar el sistema electrónico para votaciones y asistencia de los diputados, el cual pese a estar reglamentado, permanece en desuso desde hace siete años, adelantó el presidente del Comité de Administración del Congreso local, Vicente Morales Pérez.

- Anuncio -

El diputado de la bancada de Morena refirió que dicho sistema será uno de los temas que estará abordando con diputados que integran la Junta de Coordinación y Concertación Política, toda vez que “dadas las condiciones y las necesidades que se viven, sería de mucha utilidad, pero vamos a esperar los acuerdos que se tengan”.

Sin dar a conocer si el equipo que se adquirió en 2016 aún funciona y cuáles son los motivos por los que hasta el momento no ha operado el voto electrónico, el congresista insistió en que el máximo órgano de gobierno del Poder Legislativo definirá su puesta en marcha.

Si bien, el sistema de votación electrónica fue adquirido por el Congreso local hace nueve años, tuvieron que pasar dos años más para que diputados de la LXII Legislatura reformaran algunas disposiciones del Reglamento Interior del Congreso del estado, para incluir el sistema de votación electrónica, pero en la actualidad éste es inoperante.

- Advertisement -

Ante ello, el responsable de las finanzas de la actual legislatura, Vicente Morales Pérez sostuvo que la puesta en marcha de este innovador sistema será abordado en el marco de la integración de la propuesta de anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026.

“Es lo que vamos a contemplar, lo que vamos a tratar ahorita en las reuniones que tenemos, vamos a hablar de ese asunto y vamos a ver qué trato le vamos a dar en ese terreno. El electrónico, recordemos que hubo un momento difícil donde sí se ocupó, ahorita; sin embargo, es algo que también se va a abordar en las reuniones de trabajo que vamos a tener”.

De acuerdo al artículo 146 del Reglamento Interior del Congreso local, las votaciones serán electrónicas, económicas, por cédula y nominales. Sin embargo, el sistema electrónico continúa sin operar, pues los integrantes de la actual Legislatura local siguen votando diversos temas por vía económica es decir, a mano alzada o de manera unipersonal y de viva voz, según el tema de que se trate.

En tanto, el presidente del Comité de Administración aseguró que el Poder Legislativo remitirá a la Secretaría de Finanzas, en tiempo y forma, su propuesta de presupuesto de gasto para el próximo año a fin de que sea integrado a la iniciativa de paquete económico 2026.

- Advertisement -

También puedes ver: Congreso ya trabaja en la elaboración de su proyecto de gasto para ejercicio fiscal 2026