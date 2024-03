Congreso no suspenderá entrega de apoyos sociales; diputados responsables de su buen uso: Morales

El Poder Legislativo no suspenderá, durante este proceso electoral, la entrega de recursos públicos, de ayudas sociales o gestión social, a favor de la población, informó el presidente del Comité de Administración del Congreso del estado, Vicente Morales Pérez, quien aseguró que dependerá de cada diputado hacer uso adecuado de esos fondos.

Con ello, aseguró que los integrantes de la LXIV Legislatura local seguirán recibiendo y aplicando los recursos correspondientes al rubro de apoyos sociales, sólo con el cuidado que ese tipo de apoyos no se publiquen para evitar posibles violaciones a la ley electoral.

“La ley electoral mandata que no se deben publicitar las entregas de apoyos, nosotros cumplimos con la ley y no estamos haciendo publicaciones ni las haremos; sin embargo, los apoyos a la ciudadanía no pueden detenerse porque ésta tiene necesidades básicas que atender”, justificó el legislador de la bancada de Morena.

Este año, de acuerdo con el decreto de presupuesto, el Poder Legislativo contará con un gasto de 446 millones 20 mil 427 pesos, en donde existe una partida de 95 millones 212 mil 800 pesos para “apoyos sociales” que están contemplados dentro del capítulo 4000, es decir, el 26.6 por ciento de su presupuesto.

Con esos fondos, cada congresista recibirá durante el presente ejercicio fiscal, una partida de 3 millones 808 mil 512 pesos para “apoyos sociales”, lo que significa que mensualmente contarán con una bolsa de 317 mil 376 pesos, monto que pueden administrar libremente.

El Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO) ha realizado diversos estudios sobre la aplicación de ese gasto en un gran número de Congreso estatales, y ha señalado que la ley no habilita a los diputados a entregar despensas, juguetes, medicamentos o aparatos ortopédicos, pues hacerlo representa una mala práctica debido a que invade tareas que corresponden al Poder Ejecutivo.

No se corre el riesgo de que esos recursos sean usados con fines electorales en esta temporada de campañas, se le cuestionó.

“Los recursos no deben ser otorgados con fines electorales, no deben tener un tinte electoral. Es responsabilidad de cada legislador no caer en ese tipo de prácticas. Tenemos claro que es para apoyos sociales, así que hay que cuidar que no se desvíe ese propósito, porque la entrega de ayudas sociales debe seguir, porque las necesidades no se detienen y los diputados continuarán con su trabajo”, explicó.

El diputado, no obstante, reiteró que cada congresista es responsable del manejo de esos recursos que recibirán cada mes, pues “nosotros tenemos claro que no debemos darle un tinte electoral, los diputados no deben caer en ese tipo de prácticas, porque tenemos claro que ese fondo es para ayudas sociales, y debemos cuidar no publicar ni dar esa tendencia.