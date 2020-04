Congreso no modificará fondos a municipios para temas de sanidad: Garay

Tras considerar que el tema se encuentra en otra “cancha”, la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Irma Yordana Garay Loredo descartó que el Poder Legislativo local modifique el destino de los 486 millones 250 mil pesos del presupuesto de egresos de este año y que etiquetaron en el Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del estado de Tlaxcala.

En entrevista, la diputada del PT argumentó que ahora ese tema se encuentra “en la cancha” de los presidentes municipales, quienes deberán decidir alguna posible adecuación, toda vez que los diputados únicamente les corresponde etiquetar los recursos.

“Ya eso está en otro escenario, ya es un escenario que corresponde a los presidentes… nosotros solo etiquetamos, no somos responsables de ejecutar esos recursos. Puede haber una reforma, pero ya no está en nuestra cancha ya está en la cancha de los presidentes y tenemos que respetarla autonomía de los ayuntamientos”, sostuvo.

Con ello, rechazó la propuesta de la diputada priista Zonia Montiel Candaneda de redireccionar los recursos que fueron etiquetados a favor de 57 ayuntamientos para obras públicas, calentadores solares, computadoras y gastos para algunas festividades.

Para la también coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT) corresponde a los alcaldes analizar la posibilidad y factibilidad de modificar el destino de los 486 millones 250 mil pesos para que estos sean utilizados para apoyar la prevención y cuidados ante la pandemia de Covid-19.

“Creo que en ese tema no hay mucho que abundar debido a que eso se acabó cuando se aprobó el presupuesto; los diputados no nos encargamos de ejecutar y donde está la cancha de ejecutar recursos está con los presidentes municipales; entonces esa ya no es nuestra labor, no nos corresponde a nosotros como legisladores o como Congreso del estado, eso es una decisión de los propios municipios (sic)”, sostuvo.