Congreso no irá a sesiones extraordinarias; desahogarán agenda y pendientes en tiempo y forma: León

La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz descartó la celebración de sesiones extraordinarias del pleno de la LXV legislatura local para concluir con la aprobación de leyes de ingresos municipales, analizar el paquete económico de 2026 y desahogar el programa legislativo.

- Anuncio -

Argumentó que en este último tema, sus compañeros de legislatura han presentado diversas propuestas ante el pleno del Poder Legislativo, de modo que, el cumplimiento de la presentación de 57 iniciativas de reformas, adiciones y exhortos, dependerá de los grupos parlamentarios, representantes de partido y de los diputados independientes.

“Todo dependerá también de cada grupo parlamentario, de lo que presentó, confío en que las compañeras y compañeros diputados desahoguen las iniciativas que presentaron ante su grupo parlamentario y su agenda legislativa. Algunos compañeros están presentando iniciativas, pero todavía nos falta que quienes no han presentado suban a tribuna a exponer estas propuestas a favor de Tlaxcala. Hoy estamos desahogando también un tema importante que son las leyes de ingresos y estamos por recibir el paquete económico”, explicó la también líder estatal del Partido Verde Ecologista de México.

Sin dar a conocer el avance que se tiene en cuanto al programa legislativo, León Cruz confió en que se alcance el 100 por ciento, toda vez que hasta el momento se han presentado diferentes iniciativas en materia de salud, seguridad Pública, protección al Medio Ambiente, así como a diversas reformas a disposiciones de la Constitución Política local.

Reiteró que “en este momento no se proyecta alguna sesión extraordinaria, creo que estamos en este afán de poder cumplir con todo lo que se viene y creo que las sesiones ordinarias serán largas, de todos modos creo que las compañeras y compañeros diputados están comprometidos con los trabajos legislativos que se tienen que hacer y creo que sin problema podemos desahogar todos los temas”.

- Advertisement -

En este contexto, reconoció que por el análisis y aprobación de las leyes de ingresos municipales, las sesiones ordinarias serán extensas, “pero se buscó la forma que pudiera leerse la síntesis, sin embargo, la ley de ingreso está en la página del Congreso al 100 por ciento, creo que eso también nos da pie a que podamos desahogar manera rápida”.

La representante legal del Poder Legislativo también informó que está en espera de la propuesta de Paquete Económico para 2026, ya que de acuerdo a la Constitución Política local, el próximo 15 de noviembre es el límite para que la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado entregue las propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el próximo año, dado que el Congreso local tiene hasta el 31 de diciembre para analizar y aprobar la propuesta que envíe la administración estatal en turno.

Te puede interesar: Genera señales de incertidumbre algunas propuestas del Paquete Económico 2026: Coparmex