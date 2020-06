Nueva mayoría del Congreso podría manipular fiscalización de cuentas 2019: Báez

Tras el cambio de presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el diputado de Morena, Víctor Báez López advirtió que vigilará el proceso de dictaminación de las cuentas públicas correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, pues existe la presunción de que éstas pudieran ser manipuladas para favorecer intereses de quienes mantienen una nueva mayoría en el Congreso local.

Después de acusar a 13 de sus homólogos de violentar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, denunció que la destitución de su correligionaria María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi como presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, obedeció a una “negociación donde se cambiaron unas cosas por otras como si fueran cacahuetes” con la finalidad de obtener ganancias futuras.

Advierte que pudiera haber negociaciones al margen de la ley en el tema de fiscalización de las cuentas públicas, se le cuestiona.

“Claro, porque como están las cosas, todo puede suceder”, sostuvo el morenista quien refirió que el informe de resultados de los estados financieros que emita el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) “debe respetarse y nosotros, en un momento dado, si hay alguna anomalía, somos los primeros que lo vamos a denunciar”.

Ante este panorama, pidió a la ciudadanía vigilar el actuar de sus representantes populares, pues estimó que algunos diputados están “abusando de lo que tienen” y han dejado de tener el compromiso que los electores y sólo han mostrado sus ambiciones personales o de grupo.

“Aquí creo que es donde la sociedad debe participar en esto porque se está abusando de lo que se tiene y realmente no hay compromiso con la sociedad y ahí se vio la ambición por el control del Congreso y de la gente que está detrás de ellos, porque no son los diputados porque hay algunos que me perdonen, pero no tienen iniciativa propia y que son manipulados como marionetas de todo lo que viene…son los intereses electorales y todo lo que viene”.