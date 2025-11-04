Congreso local recibe informe sobre solicitud de juicio político en Contla

La Comisión Especial encargada de analizar la solicitud de juicio político promovida contra integrantes del ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi entregó este martes al pleno de la LXV Legislatura local el informe correspondiente, con el que concluye la etapa de revisión y valoración de los elementos remitidos por las partes involucradas.

De acuerdo con el documento presentado, la Comisión Especial, que preside el morenista David Martínez del Razo, dio cuenta del seguimiento a la denuncia interpuesta por el presidente de la segunda sección de esa Comuna, Alejandro Flores Xelhuantzi, en contra de funcionarios del citado municipio, encabezados por la alcaldesa, Ivonne Roldán Xolocotzi, señalados por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones y conflictos internos que derivaron en una parálisis parcial del cabildo.

El informe, turnado a la mesa directiva y posteriormente a la Junta de Coordinación y Concertación Política para su conocimiento y trámite legislativo, detalla los antecedentes de la solicitud, las etapas procesales desarrolladas, así como las comparecencias, oficios y pruebas presentadas durante el proceso.

Según el documento, la Comisión Especial cumplió con los plazos y procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, así como en el Reglamento Interior del Congreso local, a fin de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de las partes.

Aunque el informe no revela el sentido de la recomendación final, es decir, si se declara o no procedente el juicio político, el órgano legislativo subraya que la decisión se sustentará en criterios de legalidad y proporcionalidad, con base en los hechos acreditados y las facultades conferidas al Poder Legislativo.

El informe destaca que durante el desarrollo de la investigación se recibieron oficios, actas de cabildo y testimonios relacionados con la suspensión de funciones del presidente de comunidad, los cuales fueron valorados por la Comisión Especial con el propósito de integrar un dictamen sólido y objetivo.

Asimismo, se puntualiza que cualquier resolución posterior deberá ser discutida en sesión pública del Pleno, una vez que la Junta de Coordinación determine el procedimiento a seguir.

La presidenta de la Mesa Directiva, Maribel León Cruz informó que el documento quedará registrado en los archivos parlamentarios y será analizado conforme a las disposiciones del Reglamento Interior del Congreso ante la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia y Responsabilidad de Munícipes.

En tanto, la Junta de Coordinación y Concertación Política definirá los plazos para su dictaminación y eventual votación en el Pleno.

Con la presentación de este informe, la Comisión Especial concluye formalmente su encargo, dejando en manos del Poder Legislativo la decisión final sobre la solicitud de procedencia en contra de las autoridades municipales.