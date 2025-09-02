Congreso local ratificará como presidentes a Ever Campech y a Vicente Morales

El pleno de la LXV Legislatura ratificará este martes a Ever Alejandro Campech Avelar, coordinador de la bancada de Morena, como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), así como al legislador Vicente Morales Pérez como presidente del Comité de Administración, ambos para el segundo año del ejercicio constitucional.

- Anuncio -

La determinación, respaldada en sesión de coordinadores de grupos parlamentarios y representantes de partido celebrada este lunes por la tarde, será ratificada por el pleno del Congreso en la primera sesión ordinaria de este periodo a celebrarse este martes.

La medida la fundamentaron en diversas disposiciones del Reglamento Interior, que facultan a la JCCP y al pleno del Congreso a formalizar la integración de sus órganos de gobierno al inicio de cada periodo legislativo.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que será presidente de la JCCP, por la duración de la Legislatura, el coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en el Congreso del estado. En el caso de que ningún grupo parlamentario se encuentre en ese supuesto, la responsabilidad de presidir dicho órgano tendrá una duración anual. Esta encomienda se desempeñará por los coordinadores de los grupos parlamentarios en orden decreciente del número de diputaciones que integren dicho grupo.

- Advertisement -

El coordinador del grupo parlamentario que le corresponda asumir la presidencia de la JCCP será ratificado por el pleno, por mayoría simple de votos en la primera sesión ordinaria del Congreso del estado de cada año. En caso de no obtener la ratificación, se procederá a la elección, por mayoría simple de votos, de un diputado de entre todos los integrantes de la Legislatura.

En este sentido, la continuidad de Ever Campech Avelar al frente de la JCCP se da ante el respaldo de las mayorías del Congreso, a pesar de que para el segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura local, correspondía a una fuerza distinta a Morena.

Por su parte, el Comité de Administración, encabezado nuevamente por Vicente Morales Pérez, conserva la responsabilidad de atender la gestión de recursos materiales y financieros del Congreso, asegurando el correcto funcionamiento administrativo.

- Advertisement -

El artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que las presidencias, tanto de la Junta de Coordinación como del Comité de Administración, deberán ser ratificados por la mayoría de las y los diputados presentes en el pleno, garantizando así la legalidad de las designaciones.