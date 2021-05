Congreso no fue omiso al no llamar a suplentes; son candidatos a diversos cargos: Vera

El Congreso del estado no fue omiso al no llamar a seis diputados suplentes para que asumieran el cargo que dejaron vacante los propietarios, pues ellos decidieron no integrarse a los trabajos de la LXIII Legislatura local en virtud de que participan como candidatos a diversos cargos en los comicios del este 6 de junio.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Luz Vera Díaz explicó que esos seis espacios permanecerán acéfalos hasta en tanto no se definan los resultados de la elección del próximo domingo porque los legisladores suplentes también participan como candidatos a diversos cargos de elección popular.

“Mira de seis diputados no podemos llamar a sus suplentes porque también están en campaña, entonces ahora que regresen se trabajará con 25 diputados y seguramente saldrán los temas pendientes, porque no podemos obligar a los suplentes a que se integren a las labores, sobre todo, porque ellos tienen sus propios intereses”, explicó.

La diputada del Partido Encuentro Social Tlaxcala explicó que una vez que concluyan los comicios del 6 de junio y se den a conocer los resultados de esta contienda, algunos de sus compañeros que solicitaron licencia podrán regresar a ocupar el espacio que dejaron; por tanto, se podrá avanzar en los temas que se tienen pendientes al interior del Poder Legislativo local.

“Nosotros hemos hecho una valoración de quién pudiera regresar y creemos que los que regresen no hay problema y aquellos que no puedan son parte de los que están integrados, así que tendremos que hacer los ajustes para retomar los trabajos que todavía están pendientes de desahogar en esta legislatura”.

Es de citar que Édgar Carro Roldán, quien es suplente del diputado con licencia Jesús Rolando Pérez Saavedra no se pudo integrar a los trabajos parlamentarios porque participa como candidato a la presidencia municipal de Panotla bajo las siglas del Partido Nueva Alianza (Panal), mientras que Mónica Rojas Grados, diputada suplente de la priista Zonia Montiel Candaneda, también contiende por la presidencia municipal de Xicohtzinco.

A la lista se suma María Guillermina Loaiza Cortero, quien es suplente de la diputada petista Irma Yordana Garay Loredo, pero no acudió a los llamados del Congreso porque fue postulada por el Partido del Trabajo (PT) a la diputación local por el Distrito XV; mientras que Daniel Juárez Flores, suplente del legislador de Morena, Víctor Manuel Báez López, participa en este proceso como candidato a la alcaldía de Tepeyanco.

En una situación similar se encontrarían los suplentes de los legisladores Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y José Luis Garrido Cruz, quienes a decir de la diputada local también participan en estos comicios donde se renovará el Poder Ejecutivo estatal, el Congreso local, las tres diputaciones federales, 60 alcaldías y 299 presidencias de comunidad.