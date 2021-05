Congreso local todavía puede desahogar al menos dos juicios políticos pendientes: Méndez

El Congreso del estado tiene registradas 13 solicitudes de juicios políticos, de las cuales 10 son improcedentes, dos están en trámite y una fue enviada a la congeladora, reconoció el presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia y Responsabilidad de Munícipes, el diputado José María Méndez Salgado.

Del total de las denuncias, el diputado de Morena explicó que la prioridad es desahogar la solicitud de juicio político que se promovió contra de la presidenta municipal de Axocomanitla, Martha Palafox Hernández, quien ha sido acusada de cometer diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

“Ahorita el que más urge es de la presidenta de Axocomanitla y en estos días se estará notificando y radicando el tema de proceso que lleva la presidenta Martha y en menos de dos meses tendremos el proyecto para que lo pasemos al pleno, instancia que decidirá lo que quiere hacer con ella si es o no procedente la solicitud de juicio político”, apuntó.

Al informar lo anterior, Méndez Salgado detalló que otra de las prioridades del Poder Legislativo es desahogar la denuncia de juicio político contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Cid del Prado Pineda.

- Anuncio -

Sin embargo, admitió que el dictamen podría someterse a votación después que concluya el periodo por el que fue nombrado el actual titular del organismo autónomo, toda vez que el desahogo de la denuncia va lento.

“También está el tema de derechos humanos, pero en este caso está más lento y se llevará más tiempo, hay que entender que todos los que son objetos de juicio político tienen la presunción de inocencia”.

Es de citar que el próximo 11 de junio concluye el periodo de Víctor Cid del Prado Pineda, por lo que diputados que integran la LXIII legislatura local han emitido la convocatoria para elegir al próximo titular de la CEDH, así como a los cuatro integrantes del Consejo Consultivo de la misma, para el período comprendido del día 12 de junio del presente año al 11 de junio del año 2025.

No obstante, el diputado local reconoció que la denuncia de juicio político que será enviada a la congeladora es la del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, debido a que el legislador con licencia Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, no presentó el informe de la comisión especial que presidio.

“En el caso del ex magistrado se creó la comisión especial que encabeza el diputado Covarrubias para que viera si el tema era procedente, realizó la investigación, debe tener las pruebas y debe tener el dictamen para pasarlo a la comisión de juicio político, lo cual no ocurrió y así no podemos continuar”.

Detalló que la “ley no establece cuantos días deben pasar para enviarlo a la comisión de juicio político, entonces la comisión especial no ha enviado el proyecto o la investigación que realizó y sigo esperando que el diputado Miguel Ángel envíe el informe, pero el problema es que estos procesos tardan entre cuatro o cinco meses y creo que va a quedar en la congeladora porque aún no recibimos nada en la comisión. Es responsabilidad del diputado Miguel Ángel porque no dejó y tampoco envió el dictamen y creo que lo hará hasta que termine su licencia que será hasta después del 6 de junio”.

- Anuncio -

En el caso del resto de las solicitudes de juicio político, expuso que estas son improcedentes porque en la mayoría de los casos son pleitos entre particulares que no logran acuerdos.