Congreso inscribirá en letras doradas “Ciudad de Tlaxcala, 500 años” en el Muro del Palacio Legislativo

Juan Luis Cruz Pérez

El pleno del Congreso local aprobó la inscripción en letras doradas de la leyenda “Ciudad de Tlaxcala, 500 Años” en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, como parte de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la capital del estado.

La iniciativa, que fue presentada en su momento por el diputado del Partido Nueva Alianza Tlaxcala (PNAT), Bladimir Zainos Flores, recibió el respaldo de la mayoría de los legisladores de la LXV Legislatura. La sesión solemne para la inscripción está prevista para el próximo 3 de octubre, salvo ajustes en el calendario legislativo.

El dictamen aprobado destaca que la capital tlaxcalteca representa “un legado histórico como garante de la identidad tlaxcalteca y parte fundamental en la construcción de nuestra Nación”, y el aniversario de la fundación de Tlaxcala constituye un acontecimiento de relevancia nacional que debe ser reconocido en el recinto de la soberanía estatal.

En la exposición de motivos, recordaron que la ciudad de Tlaxcala fue fundada el 3 de octubre de 1525, tras la alianza que los pueblos tlaxcaltecas establecieron con Hernán Cortés contra el imperio mexica. Esa decisión, recordaron, no solo marcó la caída de Tenochtitlan en 1521, sino que definió la configuración de la Nueva España.

Posteriormente, en 1535, el rey Carlos V otorgó a Tlaxcala el título de “Leal Ciudad” y un escudo de armas, en reconocimiento a su papel en la evangelización y expansión del nuevo reino.

“Tlaxcala no fue un suceso fortuito, sino el resultado del reconocimiento a un pueblo aliado y a su ubicación estratégica en el altiplano”, enfatiza el dictamen.

Recordaron que desde la capital tlaxcalteca partieron expediciones hacia regiones que hoy conforman Puebla, el norte del país e incluso territorios de lo que ahora son Estados Unidos y Guatemala. “La ciudad es símbolo de mestizaje, de fusión cultural y de la expansión hacia otros horizontes”, aseguró.

Además, resaltan el valor patrimonial de la capital. Entre sus joyas destaca el Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial, además de edificaciones como el Ayuntamiento, la plaza de la Constitución y la Fuente de la Santa Cruz, que son testigos de cinco siglos de historia.

El acuerdo aprobado establece que la inscripción en el Muro de Honor será un homenaje a la memoria histórica del pueblo tlaxcalteca. “Exaltar la grandeza de Tlaxcala es también exaltar la grandeza de México”, refiere el documento, en el que se destaca que la fundación de la ciudad marcó el inicio de la conformación del país que hoy conocemos.

El decreto dispone que el acto se realice en sesión extraordinaria, pública y solemne, en el Palacio Juárez. “La memoria histórica no puede quedar en el olvido; Tlaxcala es raíz de nuestra identidad y merece que su nombre se grabe con letras doradas en el recinto del pueblo”, concluyó Zainos Flores.

