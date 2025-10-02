Congreso inicia proceso juicio político contra cabildo de Contla por actuar en contra de presidente de comunidad

El pleno del Congreso local inició, formalmente, el desahogo del proceso de juicio político en contra de la alcaldesa de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, así como de la mayoría de los integrantes de su cabildo, por haber incurrido en actos contrarios a la norma, tras suspender de sus funciones al presidente de comunidad de la segunda sección, Alejandro Flores Xelhuantzi.

La denuncia, que se tradujo en el expediente parlamentario LXV-SPP.JP-01/2025, fue promovida directamente por el afectado, luego de que el pasado 1 de agosto la mayoría edilicia aprobara en sesión ordinaria separar temporalmente de su cargo al representante comunitario bajo el argumento de que provocaba “ingobernabilidad e inestabilidad social”.

Este jueves, en sesión ordinaria, los diputados designaron al morenista David Martínez del Razo como presidente de la Comisión Especial encargada de sustanciar el proceso, quien estará acompañado por las diputadas Reyna Flor Báez Lozano y Engracia Morales Delgado como vocales de esa instancia.

Dicha comisión deberá, en un plazo de 15 días hábiles, recabar pruebas en coordinación con el denunciante y remitir un informe a la mesa directiva para continuar con las siguientes etapas.

Paralelamente, la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes funge como órgano instaurador del procedimiento.

Si el caso avanza, el pleno del Congreso se constituirá primero como Jurado de Acusación y posteriormente como Jurado de Sentencia, para decidir si procede o no la sanción contra la presidenta municipal, el síndico, la secretaria del ayuntamiento y los siete regidores señalados.

En su momento, el cabildo decidió suspender al munícipe auxiliar con el argumento de recuperar la “paz social”, pero Flores Xelhuantzi alegó que esa determinación violó de manera flagrante su derecho político-electoral, pues ninguna autoridad municipal tiene facultades para destituir o suspender a presidentes de comunidad sin que exista sentencia firme de un tribunal.

El caso de Contla ya había generado polémica semanas atrás, cuando pobladores de la segunda sección acusaron a la alcaldesa de encabezar un gobierno autoritario que excluye a las comunidades de las decisiones relevantes. Incluso, hubo intentos de movilización que tensaron la relación política al interior del municipio.

El juicio político involucra de manera directa a la alcaldesa Ana Ivonne Roldán Xolocotzi; al síndico Gilberto Flores Maldonado; a la secretaria del ayuntamiento Itzel Galicia Juárez; así como a los regidores Marian Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzahual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Rogelio Xochitemol Cuatecontzi, Joselin Netzahual Yautentzi e Hilda Felicitas Xochitiotzi Cocoletzi.

Todos ellos deberán enfrentar un proceso parlamentario que, de prosperar, podría derivar en sanciones políticas, incluida la destitución de sus cargos.