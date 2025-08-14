Congreso incurre en omisión al no renovar integrantes del Comité de Participación del SAET

A pesar de que la ley establece plazos y procedimientos claros para la integración del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), el Congreso local mantiene en omisión la emisión de la convocatoria para cubrir dos vacantes, lo que ha derivado en una integración irregular de dicho organismo desde el año 2024.

Este jueves 14 de agosto concluye el mandato de Elizabeth Olivares Guevara, quien además ocupaba la presidencia de los comités de Participación Ciudadana como del Comité Coordinador del SAET. A partir de este viernes, la presidencia será asumida por Juan Carlos Cruz Jiménez.

Sin embargo, la salida de Olivares Guevara dejará al Comité operando con solo tres de sus cinco integrantes. La primera vacante se generó en agosto de 2024, cuando finalizó el período de la entonces presidenta Lucero Romero Mora. Desde entonces, el Congreso no ha emitido la convocatoria correspondiente, incumpliendo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, que dispone que el CPC debe integrarse por cinco ciudadanos elegidos por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, con base en una convocatoria pública, metodología y criterios previamente definidos.

La norma también obliga al Legislativo a publicar la convocatoria en medios oficiales y en su página electrónica, así como a establecer el método de registro y evaluación de aspirantes, publicar la lista y documentos en versión pública, y dar a conocer el cronograma de audiencias y entrevistas. Estos requisitos están previstos en el artículo 17 de la misma ley, y son esenciales para garantizar transparencia, máxima publicidad y participación ciudadana en el proceso.

Pese a la omisión, Olivares Guevara minimizó la situación, señalando que “somos cuatro, pero esto no ha dejado mella como para que no podamos trabajar e irse generando acciones de manera coordinada. Quiero decirte que en el Comité de Participación Ciudadana son tres hombres y su servidora, quienes hemos generado acciones preventivas directamente desde la ciudadanía”.

El CPC es la instancia de vinculación con organizaciones sociales y académicas para la prevención y combate a la corrupción, y su integración completa es condición para el adecuado funcionamiento del Comité Coordinador del SAET, que articula políticas públicas, mecanismos de control y evaluación en la materia.

Al no emitir la convocatoria, el Congreso local no solo mantiene en irregularidad al órgano ciudadano, sino que también contraviene la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que en su artículo 21 establece la obligación de los estados de garantizar la integración y funcionamiento de los comités ciudadanos, replicando en el ámbito local los principios de transparencia, independencia y pluralidad.

Mientras tanto, las funciones del CPC continuarán con solo tres integrantes, en un esquema que especialistas advierten podría limitar la capacidad operativa y de decisión del organismo, debilitando el sistema estatal en su conjunto.