Congreso impugna fallo que ordena reponer asignación de haber de retiro a ex magistrado

Tras asegurar que el Poder Legislativo no tienen ningún interés de perjudicar al magistrado en retiro Felipe Nava Lemus, la representante legal del Congreso local, Reyna Flor Báez Lozano sostuvo que el amparo concedido a éste, para que sea analizado nuevamente el alcance del haber de retiro, fue impugnado ante la justicia federal.

En entrevista, la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local aseguró que no hubo ni hay dolo, y mucho menos alguna violación a los derechos del ex integrante del Poder Judicial, a quien los diputados asignaron un haber de retiro, por un periodo de cinco años, a partir de 50 por ciento, hasta llegar al 10 por ciento de los ingresos que tenía el ex jurista al término de su cargo.

Luego de que la justicia federal concedió el amparo al magistrado en retiro y ordenó dejar sin efectos el resolutivo de los integrantes de la LXIV Legislatura local, por el cual, ordenaron al Poder Judicial entregar dichos pagos, el Congreso impugnó el fallo, por lo que su decisión está en litigio.

- Anuncio -

En el amparo concedido a Nava Lemus, el juez consideró que los diputados no fundaron ni motivaron su decisión de fijar esos porcentajes de retribución en el haber de retiro del ex magistrado, cuando en el caso de otros ex integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, habían asignado beneficios mayores.

El pasado 2 de noviembre, Nava Lemus concluyó el mandato de 12 años que tuvo como integrante del Poder Judicial, por el cual, los congresistas determinaron que dicho personaje “ha adquirido el carácter de magistrado en retiro” y a partir de ello, se hace acreedor al derecho del haber de retiro, que en su caso fue tasado por cinco años, “tomando como parámetro el sueldo base únicamente, que percibía al momento en que dejó de ejercer el cargo”.

Sin embargo, el amparo ya fue impugnado por el Congreso local, con lo cual, “la sentencia respectiva no ha quedado firme, porque contra la misma se interpusieron sendos recursos de revisión, tanto, tanto por el Congreso del Estado como por el quejoso, Felipe Nava Lemus”, explicó Báez Lozano.

“Lo que se defiende es que el Poder Legislativo estatal tiene atribución para determinar el tiempo y los momentos de los haberes de retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de forma discrecional, o sea, sin atender a reglas diversas, pero en todo caso, el Congreso acatará la resolución final que emita el Tribunal Colegiado de Circuito”.

Violaron alguna disposición o derecho del magistrado en retiro, se le insistió.

“No, porque no hay ni en la Constitución y en alguna ley, algún parámetro legal que permita fijar un monto fijo para determinar el haber de retiro, eso no lo hay, entonces no hay nada claro al respecto, porque no estamos obligados a legislar sobre este tema, es por ello que el magistrado toma la decisión de promover el amparo y hace una comparación de la haber de retiro que se ha dado en otras ocasiones, pero eso depende de las legislaturas, como lo vaya manejando cada una, pero no está establecido ningún parámetro”.

- Anuncio -

Abundó: “Son criterios que adoptan cada vez que se lleva a cabo en cada legislatura, pero insisto, no estamos obligados a hacer una comparación o justificar por qué la legislatura pasada o antepasada otorgó determinados montos, al final es como lo vayan determinando en cada a legislatura, lo que procuramos que sea un tema decoroso y con ello reconocer su aporte a la administración de justicia”.

Por ello, enfatizó que el Congreso del estado no tiene interés en perjudicar de alguna forma a Nava Lemus, ya que “su haber de retiro se determinó conforme a la propuesta que provino de la Comisión de Puntos Constitucionales y, por el contrario, tiene la finalidad de reconocer su aportación a la administración de justicia, durante el tiempo que se desempeñó como magistrado del Poder Judicial del Estado.

No obstante, admitió que este derecho a favor de Nava Lemus es inferior al otorgado a otros ex magistrados o magistrados en retiro, “pero ello se hizo procurando no afectar de manera desproporcionada los recursos financieros del Poder Judicial, pues debe darse prioridad a garantizar los servicios propios de la administración de justicia, pero se respetan las razones que hayan tenido en otras legislaturas para otorgar porcentajes mayores”.

Recordar que el fallo de la justicia federal ordena a los diputados “emitan otro (resolutivo) en el que, ante la falta de parámetros legales precisos para fijar tal prerrogativa (haber de retiro), justifiquen de manera reforzada y congruente, con las diversas resoluciones que han emitido respecto de diversos magistrados que se encontraron en similares términos que el solicitante del amparo, el por qué se toma determinada base cuantificable; los porcentajes aplicables; término en que se proveerá el haber de retiro”.