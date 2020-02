Aprobó Congreso exhorto a la SEPE para prohibir el pago de cuotas en preinscripciones e inscripciones

El Congreso local aprobó un exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones prohíba a los titulares de las direcciones de las escuelas públicas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior en el estado el pago de cuotas durante las preinscripciones e inscripciones de cara al ciclo escolar 2020–2021.

La propuesta fue presentada por la diputada del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), Luz Vera Díaz, quien explicó que este exhorto tiene como fin ajustarse a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, relativo a la prohibición de pago o cuotas, determinando que en ningún caso se podrán condicionar las preinscripciones e inscripciones, ya que nunca tendrán el carácter de obligatorias.

“Se exhorta, de manera respetuosa a la división de poderes, al secretario de Educación Pública para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones instruya a los titulares de las direcciones de las escuelas públicas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior en el Estado de Tlaxcala, para que durante las preinscripciones e inscripciones del ciclo escolar 2020-2021, se ajusten a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, relativo a la prohibición de pago o cuotas, determinando que en ningún caso se podrán condicionar las preinscripciones e inscripciones, ya que nunca tendrán el carácter de obligatorias”.



Una vez aprobado este acuerdo, planteó, el secretario de Educación debe emitir la circular correspondiente, misma que deberá estar en cada institución educativa a la vista del público, con el objetivo de que los docentes y padres de familia estén informados sobre la prohibición de pago o cuotas, determinando que en ningún caso se podrán condicionar las preinscripciones e inscripciones, las sanciones que se harán acreedores las personas que incurran en estos actos, así como a donde dirigirse para denunciar estas anomalías.

Luz Vera refirió que una de las posibles soluciones para erradicar la pobreza es fomentar la educación y en este sentido citó que estadísticas del año 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi) señalan que el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Tlaxcala fue de 24.4 por ciento, es decir, 317 mil 700 personas presentaron al menos una carencia.

Al mismo tiempo, 8.2 por ciento de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 107 mil 300 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, la población no pobre y no vulnerable de la entidad federativa representó el 13.4 por ciento, aproximadamente 174 mil 100 personas.

Por ello el exhorto para prohibir el cobro de cuotas en el proceso de preinscripción o inscripción en las escuelas