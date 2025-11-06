Congreso exhorta a los ayuntamientos a armonizar sus reglamentos de movilidad para proteger a motociclistas

El Congreso aprobó el exhorto promovido por la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez para que las autoridades municipales garanticen el derecho a la movilidad optima de los motociclistas de la entidad, de conformidad con Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, vigente desde abril de 2024.

En la sesión ordinaria de este jueves, enfatizó que la motocicleta no es un símbolo de riesgo ni un vehículo de sospecha, sino un medio legítimo de movilidad que acerca al trabajo, a la escuela y a la vida cotidiana a miles de familias tlaxcaltecas, de ahí que es necesario proteger a lo usuarios de éstas.

Abundó que dignificar a quienes la conducen con responsabilidad, cumpliendo sus obligaciones y cuidando su integridad y la de los demás, implica reconocer su derecho a transitar seguros y sin estigmas por las vialidades de nuestra entidad, de ahí que las autoridades municipales tienen el deber de armonizar sus reglamentos para garantizar condiciones viales justas, infraestructura adecuada y una cultura de respeto mutuo.

Ello porque recordó que ningún municipio ha cumplido con esta obligación, a pesar de que el plazo venció hace un año, por lo que advirtió que dicha omisión vulnera directamente el derecho humano a la movilidad, reconocido constitucionalmente desde 2020.

El exhorto, dictaminado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, establece que los municipios deben armonizar su normativa con la Ley Estatal, ya que el municipio libre tiene la facultad de emitir reglamentos, pero debe hacerlo conforme al marco federal y estatal.

Uno de los puntos centrales del acuerdo aborda el uso de motocicletas, medio de transporte que representa una alternativa legítima de movilidad e inclusión social, sobre todo en comunidades rurales y entre trabajadores de bajos ingresos. Sin embargo, la falta de regulación lo ha convertido también en foco de inseguridad, pues en muchos municipios se han registrado delitos cometidos a bordo de motocicletas sin placas ni control.

Por ello, el Congreso exhortó a los ayuntamientos a incorporar medidas concretas sobre el uso de motocicletas, como la obligación de portar casco, licencias válidas, límites de pasajeros y sanciones proporcionales, además de promover campañas de educación y cultura vial.

El dictamen también llama a los gobiernos locales a involucrar a la sociedad civil en la elaboración de sus reglamentos, a fin de construir políticas públicas más participativas y legítimas.