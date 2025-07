Congreso vigilará que no haya cobros excesivos en actualización de valores catastrales: Zainos

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, el diputado Bladimir Zainos Flores advirtió que el Poder Legislativo no permitirá ni autorizará actualizaciones catastrales con cobros excesivos que afecten a los contribuyentes, al tiempo que subrayó que los municipios deberán cumplir estrictamente con los requisitos legales para que sus propuestas sean dictaminadas favorablemente.

En entrevista, el legislador del Partido Nueva Alianza Tlaxcala recordó que el año pasado ninguna de las administraciones municipales logró aprobar modificaciones a sus tablas de valores unitarios de suelo y construcción, debido a que incumplieron con los parámetros establecidos en la Ley del Catastro del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

“Recordarás que el año pasado no se aprobó ninguna modificación porque era un procedimiento que tenía que dar continuidad de las administraciones pasadas y de estas nuevas administraciones. Pero ninguna cumplió”, puntualizó el diputado.

Este año, agregó, el proceso de revisión ya está en curso, y el Congreso será particularmente cuidadoso para evitar abusos que deriven en incrementos injustificados en el cobro del impuesto predial.

En ese sentido, Zainos Flores señaló que se respetará la autonomía municipal, pero también que no se autorizará ninguna actualización que vulnere los derechos de los contribuyentes.

“Nos vamos a apegar a la ley. Si los municipios cumplen con los requisitos y parámetros establecidos, se revisarán sus propuestas; si no, simplemente no habrá modificaciones.”

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley del Catastro, los municipios tienen hasta el 15 de julio para recibir de las autoridades catastrales los planos y tablas generales de valores unitarios, y hasta el 30 de agosto para remitir la propuesta al Congreso. Este, a su vez, deberá emitir resolución antes del 10 de octubre, y una vez aprobados, los valores deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado y aplicarse en el ejercicio fiscal siguiente.

Además, establece que, de no expedirse nuevos valores, continuará vigente la normatividad anterior, conforme al artículo 209 Bis del Código Financiero Estatal. Es decir, los municipios no podrán aplicar ningún cambio unilateral o sin aval legislativo.

Cabe recordar que en los últimos años, algunos cabildos han sido objeto de críticas por pretender imponer aumentos desproporcionados en el valor catastral de predios urbanos y rurales, lo que incide directamente en el monto de contribuciones a cargo de los propietarios.

En ese contexto, el pronunciamiento del presidente de la Comisión de Finanzas busca poner un freno a prácticas abusivas y preservar la justicia tributaria.

“Seremos muy cuidadosos. No me quiero adelantar, pero es claro que haremos una revisión exhaustiva. Esto no se trata de autorizar por autorizar. La ley es clara y el Congreso será responsable”, concluyó el presidente de la Comisión de Finanzas.