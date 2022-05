Congreso dispuesto a pagar 9.8 mdp para finiquitar plazas laborales heredadas

El Congreso del estado ya dispuso de 9 millones 800 mil pesos para tratar de finiquitar las 34 plazas laborales heredadas y que fueron canceladas por los integrantes de la LXIV Legislatura local, con lo cual, el presidente del Comité de Administración, Vicente Morales Pérez confió en resolver este litigio.

En entrevista, el también diputado de la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que ese monto de recursos alcanzaría para cubrir el finiquito y las prestaciones a las que tienen derecho los ex trabajadores, por lo que consideró que no debería haber mayores contratiempos para saldar ese “pendiente legal”.

“La demanda inicial fue valorada y analizada; nosotros estamos ofreciendo prácticamente lo que están solicitando su demanda, entonces consideramos que con la resolución del tribunal, los ex trabajadores pudieran valorarla, ya que lo que están solicitando desde un inicio nosotros estamos en la posibilidad de cumplirlo, con lo cual podría quedar en esos términos, pero si no, pues esperaremos a que el proceso judicial siga, aunque tienen la opción de aceptar el pago que ellos solicitaron”, explicó el congresista.

Abundó: “Nosotros por conducto de nuestros abogados hicimos llegar un planteamiento para negociar; estamos en espera de que el tribunal nos resuelve, para que los trabajadores ya pueden tomar su determinación, si hay alguna resolución e incluso si ellos recurren ante otras instancias, pero de nuestra parte, estamos en las mejores condiciones”.

No obstante, Morales Pérez reconoció que algunos de los 34 ex trabajadores, en su demanda laboral, solicitaron a las autoridades la posibilidad de que sean restituidos en el espacio laboral del Congreso local, pero esa alternativa “va a depender de la resolución que tome en su momento el tribunal, aunque esa no es nuestra propuesta”.

Además, el presidente del Comité de Administración reconoció que el litigio laboral con los 34 ex trabajadores no son las únicas demandas o pendientes laborales que tiene el Poder Legislativo, ya que “cuando nosotros llegamos, encontramos varios pendientes y procedimientos en la materia, pero en su mayoría se han ido resolviendo ya sea por la vía de la conciliación, del diálogo y el acuerdo, a eso le hemos apostado y afortunadamente, se han ido resolviendo”.

Sin dar cifras del monto erogado por el Congreso local para cubrir esos litigios o concretar las negociaciones, el diputado de Morena enfatizó que han sido cuidadoso de no violar disposiciones legales ni los derechos de los trabajadores, por lo que “en caso contrario, seremos respetuoso de la determinación que adopte la autoridad laboral”.