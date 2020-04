Mayoría de Congreso donará despensas en sus distritos; no hay claridad, acusan diputados

Ante la contingencia por Covid-19, las bancadas de Morena, PT, PRD, y Encuentro Social Tlaxcala, así como la coordinadora del PAN, Leticia Hernández Pérez, acordaron donar el 50 por ciento de su salario para la adquisición de despensas, postura a la que no se sumaron cinco diputados locales.

Al término de la reunión que sostuvieron diputados que integran la Junta de Coordinación y Concertación Política, la presidenta de este órgano, Irma Yordana Garay Loredo explicó que se trató de un “acuerdo colectivo”, por tanto, en las próximas semanas cada diputado entregará las despensas en sus respectivos distritos.

Detalló que “cada diputado tendrá que entregar las despensas bajo su criterio, con las medidas de prevención necesarias” y que será decisión de cada legislador definir “a dónde las tendrá que redireccionar”.

Por lo anterior, indicó que las despensas serán adquiridas en la paraestatal Diconsa, “porque es una institución que agrupa a productores mexicanos y la intención es que exista transparencia y rendición de cuentas”.

Si bien, reconoció que con ello “no se resolverá el problema”, argumentó que será un apoyo para las familias que han perdidos empleo, y “no quiere decir que se ha la única acción”.

Al respecto, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Omar Milton López Avendaño dijo estar en contra de la propuesta, al señalar que “en este momento, el Congreso local tiene que tener miras más altas y no buscar en la dispersión de despensas por distritos…es momento de solidaridad y aunque cada diputado es libre de hacer con su diera y con los recursos de gestión, lo que quiera, no es momento para disimular apoyos”.

“Se llegó a un acuerdo de algunas bancadas no en su totalidad para llevar a cabo la donación del 50 por ciento de la dieta para la compra de despensa, pero en lo particular debo de informar que no me sumé a esta causa por considerar que en esta contingencia es muy riesgoso tanto para quienes reparta como quien reciba una despensa. Hoy la parte económica de las Mipymes será más afectadas; entonces debemos pensar más allá de la contingencia de cómo vamos a recuperar la bolsa económico”, abundó.