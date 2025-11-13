Congreso designó a Ortega y Jiménez como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SAET

El pleno del Congreso local designó a la morenista Guadalupe Ortega Gutiérrez y Brandon Jiménez Enríquez como nuevos integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), con lo cual se cubren las dos vacantes existentes en este órgano ciudadano encargado de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.

La decisión legislativa se adoptó tras un proceso fast track, con evaluaciones privadas, coordinado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, que dictaminó que ambas personas son las idóneas para integrar dicho órgano.

De acuerdo con el dictamen, Guadalupe Ortega Gutiérrez, militante de Morena, obtuvo una calificación total de 94 puntos, destacando por su amplio conocimiento del cargo y responsabilidades, dominio del marco constitucional y legal en materia anticorrupción, capacidad de síntesis y actitud durante su comparecencia (21/25).

Por su parte, Brandon Jiménez Enríquez alcanzó 96 puntos, con calificación perfecta en tres de los cuatro rubros evaluados: conocimiento del cargo, dominio normativo y capacidad de síntesis, así como en actitud y temple.

El informe del sínodo evaluador, integrado por Diego Bernal Toriello como presidente propietario; Adi Loza Barrera y Ramón Antonio Ruiz Díez como vocales, establece que ambos aspirantes demostraron conocimientos sólidos en materia de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, así como dominio del marco jurídico federal y estatal que rige el Sistema Anticorrupción.

El proceso incluyó audiencias y entrevistas individuales, en las que cada participante expuso su plan de trabajo y respondió preguntas sobre su visión para fortalecer la participación ciudadana, la vigilancia del uso de recursos públicos y la coordinación con los entes fiscalizadores.

De un total de 13 aspirantes, la Comisión Dictaminadora concluyó que Ortega Gutiérrez y Jiménez Enríquez son los perfiles más idóneos para integrar el Comité, con base en su trayectoria profesional, experiencia técnica y propuestas alineadas con los principios del SAET.

El dictamen aprobado establece que ambos ocuparán el cargo por un periodo de cinco años, comprendido del 14 de noviembre de 2025 al 13 de noviembre de 2030, conforme al artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Durante la sesión, se destacó que el procedimiento de selección cumplió con todas las fases legales previstas en la convocatoria, garantizando igualdad de condiciones y transparencia para todas las personas interesadas.

Con esta designación, el Congreso local da cumplimiento al proceso de renovación del Comité de Participación Ciudadana, que se encontraba incompleto tras la conclusión del periodo de Lucero Romero Mora en agosto de 2024 y la renuncia de Víctor Cosetl Flores en septiembre pasado.