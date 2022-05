Congreso designa a Acoltzi como nuevo magistrado; PRI y PRD acusan sumisión del Legislativo

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso del estado designó a Enrique Acoltzi Conde como magistrado del Poder Judicial, quien a partir del próximo 16 de julio, ocupará la vacante que dejará Héctor Maldonado Bonilla, y ejercerá ese cargo hasta el 15 de julio del año 2028.

Sin embargo, la designación fue criticada por legisladores Blanca Águila Lima del PRI y Juan Manuel Cambrón Soria del PRD, quienes acusaron de intromisión del Ejecutivo y la sumisión de la mayoría de la LXIV Legislatura local, al aprobar una terna paupérrima, raquítica e ineficiente, que atenta contra la estabilidad del propio Poder Judicial.

En sesión extraordinaria celebrada este lunes, a los congresistas les bastaron menos de cinco días para analizar, evaluar y determinar, a propuesta de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a la persona idónea, para ocupar la vacante que se generará con la conclusión del periodo de mandato de Maldonado Bonilla.

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, y Justicia y Asuntos Políticos, la terna de aspirantes propuesta por la gobernadora Lorena Cuéllar, integrada por Trinidad Pérez Méndez, Enrique Acoltzi Conde y Ricardo Sánchez Ramírez, cumplió con los requisitos de elegibilidad.

Sin embargo, de acuerdo con las diversas etapas procesales de esta designación, consistente en evaluación y entrevistas, “dos de las tres personas propuestas son aptas para ocupar el cargo de referencia, es decir, los aspirantes Enrique Acoltzi Conde y Ricardo Sánchez Ramírez”.

Pero a fin de determinar al magistrado propietario y suplente, los diputados se remitieron al desahogo de las entrevistas practicadas a los integrantes de la terna, de las cuales, “se concluye que el aspirante que mostró mayor precisión en sus respuestas, claridad de pensamiento, seguridad personal y un temperamento de mayor temple, cualidades que garantizan mejores condiciones para la toma de decisiones transcendentes, independencia, experiencia e imparcialidad en el quehacer jurisdiccional, es el aspirante Enrique Acoltzi Conde, por lo que se propone que a él se le nombre magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sustitución del licenciado Héctor Maldonado Bonilla, magistrado de plazo por cumplir, para el periodo comprendido del día 16 de julio del año 2022 al 15 de julio del año 2028.

Por ello, los diputados determinaron que al aspirante Ricardo Sánchez Ramírez, se le designe magistrado suplente, para el mismo periodo y de paso, advirtieron que dicha resolución “no podrá considerarse por las integrantes de la terna violatorio de sus derechos, puesto que el hecho de haber sido propuestos para ocupar el cargo aludido no constituye un derecho, sino una expectativa de derecho, y la decisión de este Congreso local se emitirá, como se ha dicho, con fundamento en una facultad discrecional”.

Antes de la designación, el diputado Cambrón Soria fustigó la designación, pues aseguró que existe un litigio que combate la no ratificación de Héctor Maldonado Bonilla como magistrado, el cual, de proceder, podría afectar al propio Poder Judicial, además de que la propuesta terna es raquítica e ineficiente.

“La terna es paupérrima, raquítica e ineficiente, no solo lo digo yo, varios de mis compañeros diputados que están aquí lo comentaron off the récord el día que estuvimos en la evaluación. Hubo una coincidencia casi generalizada que la terna no contaba con las condiciones suficientes, sin embargo, hay presiones fuertes para que este Poder Legislativo, siendo esto ya una bonita tradición, sea la oficina del trámite del Poder Ejecutivo y apruebe en automático la propuesta que se ha mandado… Estoy convencido de que no es ni la mejor terna ni el mejor perfil para ocupar el cargo de magistrado, no contribuyamos a dinamitar la independencia este poder y de generar incertidumbre en el Poder Judicial, en cambio, tenemos que defender la autonomía del Legislativo, no podemos seguir en la ruta de ser una simple oficina de trámites del Ejecutivo.

A la crítica se sumó la diputada priista Blanca Águila, quien aseguró que la mayoría de los diputados decidieron por la designación del nuevo magistrado por presiones del Ejecutivo o por componendas, es decir, usaron su voto como moneda de cambio para acceder a obras o beneficios personales.

“Efectivamente se siente que vamos en retroceso, en una confianza (del Ejecutivo) basada en que este Congreso se ha convertido en una oficina de mero trámite y que las presiones que se vienen dando, desde hace mucho tiempo, para muchos de mis compañeros y compañeras diputadas y el condicionamiento de que les hagan una obra pública en sus distritos o que obtengan algún beneficio, esa es la respuesta a su voto”, lamentó.

Para la priista la mejor determinación del pleno era regresar la terna al Ejecutivo a fin de que hiciera una nueva propuesta, con mejores perfiles para ocupar el cargo, “por alguien que tenga más credenciales para esto, porque están en lo básico”, amén de esperar a que exista una resolución al litigio iniciado por el todavía magistrado Maldonado Bonilla que busca su ratificación.

La defensa del dictamen y a los señalamientos de sumisión no vino de legisladores de Morena, sino de congresistas emanados del PAC, PAN y PT, Alejandra Ramírez, José Gilberto Temoltzin y Miguel Covarrubias, quienes aseguraron que el proceso fue apegado a la legalidad y en un marco de transparencia.