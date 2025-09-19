Congreso del estado participó en el Segundo Simulacro Nacional 2025

Este viernes se llevó a cabo con éxito el segundo simulacro 2025 en las instalaciones del Congreso del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a las disposiciones de Protección Civil y como parte de las acciones permanentes de prevención y seguridad.

- Anuncio -

Conforme al protocolo establecido, al activarse la alarma, personal que se encontraba en el recinto, visitantes, diputadas y diputados evacuaron de manera ordenada por las cinco rutas de salida habilitadas, siguiendo las premisas de no correr, no gritar y no empujar.

El Congreso cuenta con brigadas internas de seguridad y rescate, capacitadas para atender cualquier eventualidad y brindar apoyo inmediato en caso de ser necesario a través de equipo y herramientas de atención y rescate.

La capacitación al personal de seguridad asignado para estas tareas, se lleva a cabo periódicamente; de igual manera, el Sistema Integral de Monitoreo y Alertamiento SIINA y la empresa es Smarti Soluciones Tecnológicas realiza las revisiones y mantenimiento de la alarma instalada en el edificio de este Poder Legislativo.

- Advertisement -

El ejercicio de este viernes se desarrolló bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1; la alarma sísmica sonó al medio día y adicionalmente el personal de seguridad guio con megáfonos a quienes se encontraban al interior del recinto, a las salidas correspondientes.

Personal de seguridad del Congreso, junto con elementos de Protección Civil del Estado, realizaron una revisión integral de las instalaciones con el fin de verificar que no se presentara ninguna incidencia, misma que duró alrededor de 10 minutos y cuyo resultado fue sin daños a la estructura del edificio.

Cabe señalar que para poder participar de manera oficial y reforzar la cultura de prevención y probar la capacidad de reacción de brigadas y unidades internas ante posibles emergencias o desastres, el Gobierno de México invitó a las instituciones públicas y privadas, a registrar los inmuebles en la plataforma habilitada por Protección Civil; trámite que este Congreso realizó en forma oportuna.