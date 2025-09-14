Domingo, septiembre 14, 2025
NoticiasPolítica

Congreso definirá la procedencia del juicio político en contra de autoridades de Contla

Congreso definirá la procedencia del juicio político en contra de autoridades de Contla
Congreso definirá la procedencia del juicio político en contra de autoridades de Contla
Juan Luis Cruz Pérez

Los integrantes de la LXV Legislatura local analizarán la procedencia de la solicitud de juicio político promovido en contra de la alcaldesa del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, así como de los integrantes del Cabildo de esa Comuna.

- Anuncio -

En entrevista, la presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo, Maribel León Cruz informó que en próximos días turnará a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, que preside el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, la solicitud que promovió el presidente de comunidad de la segunda sección de Contla de Juan Cuamatzi, Alejandro Flores Xelhuantzi en contra de dichas autoridades municipales. 

“Es nuestra responsabilidad turnar esta petición de juicio político a la comisión correspondiente, posteriormente el presidente, junto con sus integrantes, ya serán los encargados de analizar, pero obviamente las partes deberán aportar las pruebas necesarias y tomar una determinación, creo que es un análisis que debemos de hacer para ver si procede”.

También puedes ver: Ilegal suspensión de presidente de comunidad de Contla; debe ser revocada: Aguilar

León Cruz indicó que como representante legal del Poder Legislativo únicamente le corresponde turnar a dicha instancia, la cual será la encargada de llevar a cabo todo el proceso y definir la viabilidad de la petición del presidente de comunidad de la segunda sección de Contla de Juan Cuamatzi. 

“Como presidenta de la mesa directiva tengo la responsabilidad de turnar  a las comisiones que correspondan, quienes serán las encargadas de realizar todo el proceso. Independientemente del tema de juicio político, todo lo que nos llega, la atribución de la mesa es turnarlo a las comisiones que son competentes y ahí es donde se realiza el análisis”. 

- Advertisement -

La semana pasada, el presidente de comunidad de la segunda sección de Contla de Juan Cuamatzi, Alejandro Flores Xelhuantzi, promovió dicho recurso legal tras imputar a los integrantes del cabildo de su municipio de violentar su derecho político-electoral por suspenderlo por 90 días, bajo el argumento de que generaba “ingobernabilidad e inestabilidad social”. 

Por ello, la representante legal del Congreso local, pidió a la alcaldesa, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, síndico, regidores y presidentes de comunidad a privilegiar el diálogo para dirimir sus diferencias. 

“Deben de priorizar el diálogo por encima de cualquier interés personal, político y económico porque los ciudadanos nos dieron esa confianza de poder representarlos ya sea como regidores, presidentes de comunidad, alcaldes y en el caso de nosotros como diputados, creo que la prioridad para los ciudadanos el privilegiar el diálogo y de que existan los consensos, por eso, el llamado para que tengan ese acercamiento respetuoso de diálogo para que resolver las cosas”.

Leer más: Promueve presidente de comunidad juicio electoral tras suspensión “ilegal” ordenada por alcaldesa de Contla

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:41

Exige PRD castigo por “huachicol fiscal” y no tolerar corrupción disfrazada de transformación

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT) en el Congreso local, Laura Yamili Flores Lozano, exigió al gobierno de la República...
00:02:01

Propone Zainos inscribir en letras doradas “Ciudad de Tlaxcala, 500 años” en el Legislativo

Juan Luis Cruz Pérez -
En vísperas de la conmemoración por los 500 años de la fundación de la capital del estado, el coordinador de la bancada del Partido...

Congreso no tendrá “puente patrio”, habrá sesión extraordinaria: León

Juan Luis Cruz Pérez -
La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz informó que para la LXV Legislatura “no habrá puente patrio” toda vez...

Más noticias

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...

La Global Sumud Flotilla zarpa de Túnez hacia Gaza

La Jornada -
Túnez. La Global Sumud Flotilla (GSF), que el 31 de agosto partió de Barcelona para romper el bloqueo a Gaza, con alimentos, medicinas y...

Tomará meses la extradición de Bermúdez Requena: SSPC

La Jornada -
El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue arrestado el viernes por elementos de seguridad de Paraguay cuando se...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025