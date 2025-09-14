Congreso definirá la procedencia del juicio político en contra de autoridades de Contla

Los integrantes de la LXV Legislatura local analizarán la procedencia de la solicitud de juicio político promovido en contra de la alcaldesa del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, así como de los integrantes del Cabildo de esa Comuna.

En entrevista, la presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo, Maribel León Cruz informó que en próximos días turnará a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, que preside el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, la solicitud que promovió el presidente de comunidad de la segunda sección de Contla de Juan Cuamatzi, Alejandro Flores Xelhuantzi en contra de dichas autoridades municipales.

“Es nuestra responsabilidad turnar esta petición de juicio político a la comisión correspondiente, posteriormente el presidente, junto con sus integrantes, ya serán los encargados de analizar, pero obviamente las partes deberán aportar las pruebas necesarias y tomar una determinación, creo que es un análisis que debemos de hacer para ver si procede”.

León Cruz indicó que como representante legal del Poder Legislativo únicamente le corresponde turnar a dicha instancia, la cual será la encargada de llevar a cabo todo el proceso y definir la viabilidad de la petición del presidente de comunidad de la segunda sección de Contla de Juan Cuamatzi.

“Como presidenta de la mesa directiva tengo la responsabilidad de turnar a las comisiones que correspondan, quienes serán las encargadas de realizar todo el proceso. Independientemente del tema de juicio político, todo lo que nos llega, la atribución de la mesa es turnarlo a las comisiones que son competentes y ahí es donde se realiza el análisis”.

La semana pasada, el presidente de comunidad de la segunda sección de Contla de Juan Cuamatzi, Alejandro Flores Xelhuantzi, promovió dicho recurso legal tras imputar a los integrantes del cabildo de su municipio de violentar su derecho político-electoral por suspenderlo por 90 días, bajo el argumento de que generaba “ingobernabilidad e inestabilidad social”.

Por ello, la representante legal del Congreso local, pidió a la alcaldesa, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, síndico, regidores y presidentes de comunidad a privilegiar el diálogo para dirimir sus diferencias.

“Deben de priorizar el diálogo por encima de cualquier interés personal, político y económico porque los ciudadanos nos dieron esa confianza de poder representarlos ya sea como regidores, presidentes de comunidad, alcaldes y en el caso de nosotros como diputados, creo que la prioridad para los ciudadanos el privilegiar el diálogo y de que existan los consensos, por eso, el llamado para que tengan ese acercamiento respetuoso de diálogo para que resolver las cosas”.

