Congreso debe dar seguimiento a juicios en contra de edil de Zacatelco y de magistrados del TJA: Yonca

Tras su reincorporación a la LXIV legislatura local, el diputado de Morena, Miguel Ángel Caballero Yonca informó que dará seguimiento a las solicitudes de juicio político promovidas en contra del alcalde de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez y de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Sin embargo, dejó en claro que aún no le han sido turnados los expedientes ya que recientemente fue reintegrado a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, luego de que solicitó licencia para contender en los comicios del 2 de junio.

“Nosotros ya nos estamos reincorporando aquí al Congreso del estado y en el tema de la Comisión Instructora de Juicio Político, pues ya nada más estamos en espera de que la Secretaría Parlamentaria nos turne los expedientes que están por iniciar o por concluir, porque en nuestro caso nosotros pedimos licencia hace ya más de 60 días”.

Cuestionado sobre la posibilidad de que dicho juicios procedan, en virtud de que les resta de mandato a esta legislatura poco más de dos meses, el morenista enfatizó que “necesitamos esperar que lleguen a la Comisión y revisar en qué estatus se encuentran dichos expedientes para darle continuidad; el que nos dé tiempo o no nos dé tiempo, ya dependerá en el estado procesal que lleva el juicio y sobre todo del avance”.

Recordó que el artículo 109 de la Constitución del Estado Libre Soberano de Tlaxcala establece que tienen hasta 180 días para desahogar un juicio político, por lo que “se tendrá que respetar cada una de las etapas y bajo esa dinámica estimó que se llegaría hasta en un 90 por ciento de avance cuando concluya la Legislatura”.

No obstante, reiteró que el dictamen que se presente al pleno del Poder Legislativo dependerá del estatus que se encuentre actualmente, toda vez que en el mes de abril de este año, el Congreso del estado inició el proceso en contra del alcalde de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, a través de juicio político y mediante la solicitud formal de desaparición de poderes de ese ayuntamiento.

“Necesitamos revisar primero las causales por las cuales le dieron entrada a este juicio político y con base a ello, determinar si encuadran o no, nosotros lo que siempre hemos hecho es no violar el estado de derecho de los ciudadanos, independientemente de que ahorita, el presidente en funciones no esté al frente de su Comuna y se encuentre en un estado procesal”.

Cabe recordar que el pleno del Congreso local también inició, formalmente, el desahogo del proceso de juicio político en contra de los magistrados del TJA, María Isabel Pérez González, Marcos Tecuapacho Domínguez y Elías Cortés Roa, por presuntamente incurrir en actos y omisiones que atentaron contra el buen despacho de sus investiduras.

