Congreso de Tlaxcala alista reformas para garantizar gobernabilidad en tribunales

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del estado, Jaciel González Herrera consideró que antes de que concluya la presente semana, el Poder Legislativo aprobará reformas legales clave para garantizar la gobernabilidad y operatividad del Poder Judicial y de los tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje.

La urgencia obedece a que el próximo 1 de septiembre entrarán en funciones nuevos magistrados en esas tres instancias, tras la reforma judicial que estableció la elección directa de sus integrantes. De ahí que González Herrera consideró indispensable que las leyes orgánicas respectivas estén listas y adaptadas para evitar vacíos legales que comprometan el arranque del nuevo esquema judicial.

“Ya tenemos muy claro la responsabilidad que implica esta reforma. Estamos trabajando en la propuesta de dictamen y estimo que la presentaremos a inicios de semana para que se enliste de inmediato en el pleno”, declaró.

Explicó que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial permitirá clarificar el funcionamiento interno, la integración de las presidencias y la distribución de responsabilidades entre los nuevos magistrados, así como atender las lagunas que dejó la modificación constitucional. “Es un proyecto amplio, pero necesario para armonizar la legislación local con la federal y adaptarla a las necesidades de Tlaxcala”, apuntó.

Además, el legislador panista adelantó que el trabajo legislativo no se limitará al Poder Judicial. Paralelamente, explicó, impulsarán reformas a las leyes orgánicas del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, cuyos magistrados también fueron electos en la reciente reforma judicial.

“En estos casos hablamos de proyectos más pequeños, pero igualmente relevantes, porque comparten la misma lógica: el magistrado con mayor número de votos encabezará la presidencia. Lo importante es que estos cambios salgan antes de la toma de protesta para evitar incertidumbre”, dijo.

González Herrera subrayó que las reformas también contemplan la creación de un espacio de disciplina judicial, que regule el uso de recursos y el ejercicio de funciones, fortaleciendo así la rendición de cuentas.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales confió en que las reformas serán aprobadas por consenso, al considerar que no se trata de un tema partidista, sino de un asunto de Estado.

“La ciudadanía y los funcionarios deben tener claro a qué se deben apegar, cuáles son sus atribuciones y cuáles los límites de su función. De eso depende la estabilidad y la credibilidad de nuestras instituciones”, concluyó.

