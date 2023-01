Congreso dará mantenimiento a Vitral del Palacio Legislativo

Ante los diversos daños estructurales que tienen y el desgaste propio, el Congreso del estado realizará la rehabilitación de vitral que cubre la parte central del patio del Palacio Legislativo, para lo cual, los integrantes de la LXIV legislatura local destinarán cerca de 250 mil pesos.

El presidente del Comité de Administración del Poder Legislativo, Vicente Morales Pérez detalló que de acuerdo con las previsiones, esos recursos serán destinados para esta obra, aunque enfatizó que no hay un monto fijo, pues “al tratarse de una obra de arte y por el material que se usa, los costos pueden variar”.

El también integrante de la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que con el paso del tiempo y dados los movimientos telúricos registrados en los últimos años en la entidad, han generado diversos daños en dicho vitral, mismos que han propiciado filtraciones y otros deterioros.

Abundó que, dada la naturaleza de la obra y su ubicación, la ejecución de la misma es prioritaria, ya que representa hasta un asunto de seguridad para trabajadores, legisladores y las personas que visitan el recinto legislativo.

“Queremos prevenir cualquier asunto o desgracia mayor, por eso vamos a atender este tema que es prioritario en materia de seguridad y como es una obra, los vitrales de nuestro recinto deben ser cuidados y protegidos de forma adecuada, por eso decidimos emprender ya esta obra que esperemos terminar a la brevedad”.

No obstante, reconoció que esta obra no es la única que tienen prevista para el presente ejercicio fiscal, pues aseguró que si bien no hay proyecciones mayores, deberán abocarse en aquellas acciones preventivas del cuidado del inmueble, de remozamiento, así como la adquisición de mobiliario y equipo que se requiere para el óptimo funcionamiento de la labor parlamentaria.