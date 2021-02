Congreso da por concluido mandato de los magistrados Elsa Cordero y Mario Jiménez

Mientras la justicia federal amparó a Mario Antonio de Jesús Jiménez Montiel para que el Congreso del estado no designe a quien lo sustituya como magistrado del Poder Judicial, los integrantes de la LXIII Legislatura local dieron por concluido su nombramiento como magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Este jueves, en sesión ordinaria de pleno realizada vía electrónica, los diputados también dieron por concluido el nombramiento de Elsa Cordero Martínez como magistrada del Poder Judicial, a partir del próximo 4 de marzo, por lo que le otorgaron un haber de retiro por seis años.

Como parte del proceso legislativo respecto a la conformación del pleno del TSJE, los diputados emitieron sendos fallos por los que dieron por concluida la función de ambos personajes como magistrados y con ello estarían en la posibilidad legal de nombrar a sus sucesores.

Previo a ello, el juzgado tercero de distrito resolvió, en el expediente 43/2021, conceder la suspensión provisional solicitada por Jiménez Martínez, lo anterior para que el Congreso del estado no nombre a su sustituto.

“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables, sin paralizar el procedimiento de designación de magistrado, se abstenga de emitir la resolución definitiva en la etapa conclusiva de dicho procedimiento, es decir, no emitan ni ejecuten ninguna resolución en la que se designe a un magistrado que sustituya al quejoso (Jiménez Martínez) como magistrado propietario del TSJE…”.

Sin embargo, atendiendo a dicho fallo, los diputados continuaron con el proceso parlamentario al emitir la declaratoria de conclusión de mandato como magistrado de Jiménez Martínez, a partir del próximo 4 de marzo.

Dicha declaratoria no estuvo exenta de controversia, pues un grupo de legisladores propuso otorgarle la inamovilidad en el cargo, “establecida en el artículo 116, párrafo segundo, fracción III, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Ello porque consideraron que “al haber sido ratificado en el cargo de magistrado propietario del TSJE por el Congreso del estado, en sesión plenaria iniciada el día 2 de diciembre del año 2014 y terminada el día siguiente, para el efecto de que solamente pueda ser privado de aquel cargo por las causas a que se refiere el artículo 79, párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las leyes en materia de responsabilidades”.

Los legisladores discutieron dos proyectos de acuerdo, uno de mayoría en el que propusieron y avalaron por mayoría de votos –17 sufragios– la conclusión de su mandato, y el otro de minoría a favor de la inamovilidad de Jiménez Montiel, que solo tuvo siete respaldos.

A favor de la inamovilidad, los diputados Jesús Rolando Pérez Saavedra y Víctor Manuel Báez López hicieron suyos los argumentos del magistrado de plazo por cumplir, quien aseguró que “es inexacto que se me vence el plazo de seis años por el que fui reelecto… lo anterior se sostiene porque el Honorable Congreso del Estado, al ratificarme como magistrado propietario no determinó, plenamente, el lapso para continuar ejerciendo mi cargo de magistrado…”.

Abundó que “el presidente de la LXI Legislatura del Congreso del estado, declaró mi ratificación en el cargo de magistrado sin que al hacer esa declaratoria, se sujetara a lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, y 133 del Reglamento Interior del Congreso del estado… fui ratificado por esta Soberanía Legislativa, sin que se determinara plenamente el lapso de tiempo (sic) para la terminación de mi cargo, y como consecuencia, adquirí la inamovilidad judicial, lo que se traduce en un derecho a la permanencia en mi cargo y en el goce de mi garantía de estabilidad, asegurándose con ello la independencia del Poder Judicial del Estado”.

Por ello, en el dictamen que proponía la inamovilidad a favor de Jiménez Martínez se planteó que “no hay razón para que el Congreso del estado ejerza su atribución prevista en el artículo 54, párrafos primero y segundo, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tendente a emitir nombramiento de una magistrada o de un magistrado del TSJE para sustituir a Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez en el ejercicio de ese cargo”.

No obstante, el acuerdo mayoritario fue en contra de esa petición, al considerar que la declaración de conclusión de mandato “no afecta en lo absoluto el principio de estabilidad en el ejercicio del cargo del que se goza, en virtud de que la Constitución establece de manera clara y objetiva las características, modalidades y particularidades en las que un magistrado del TSJE ejercerá el cargo encomendado durante un lapso plenamente determinado, salvo que se actualice alguna de las causales de remoción o retiro forzoso previstas en la parte final del artículo 79 de la Constitución local.

Además, dicha acción, explicaron, no vulnera los principios de estabilidad en el cargo e inamovilidad judicial que goza Jiménez Martínez, en virtud de que “dichos principios no pueden ser entendidos como absolutos, ya que se han configurado limites propios a estos principios, así, estos no pueden ser entendidos en el sentido de que representan la garantía de una condición absoluta o inalterable, esto es que las personas que ocupan los cargos de magistrados pueden ser privados de sus cargos en los términos que configuran las constituciones locales y las leyes o bien adquirir la calidad de magistrado en retiro por el cumplimiento del plazo para el que fue designado con arreglo al nombramiento otorgado o a su ratificación”.

De igual forma, el pleno del Congreso local dio por concluido el nombramiento de Elsa Cordero Martínez como magistrada del Poder Judicial a partir del próximo 4 de marzo, por lo que le otorgaron un haber de retiro por seis años.

Con ello, la todavía magistrada gozará de un pago mensual equivalente al 90 por ciento del total de sus retribuciones durante el primer año y dicha prestación se reducirá en 10 por ciento cada anualidad hasta llegar al 50 por ciento en el quinto y sexto año de esa prestación.

Los diputados avalaron esa resolución al determinar que la magistrada fungió en el cargo por 12 años, amén de que padece una discapacidad, por lo que este haber de retiro es un reconocimiento a sus desempeño.

Ello “en razón de que habrá fungido como magistrada del TSJE por 12 años, con motivo de su nombramiento y posterior ratificación, plazos en los que dicha funcionaria se desempeñó en favor de los justiciables de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable

Además, explicaron que en atención a la petición hecha por la propia Cordero Martínez, reconocen que ella es una persona con discapacidad motriz permanente, condición que “evidentemente la coloca en desventaja, haciéndola más vulnerable que otros funcionarios que entran en retiro, si se considera que el derecho a la salud es prioritario, inmediato y de primera necesidad; por lo que el haber de retiro debe garantizar, entre otros, este derecho estableciendo un porcentaje y plazo digno asequibles, respecto del salario y demás prestaciones que recibía la magistrada antes de entrar en retiro por la conclusión del plazo para el que fue designado”.

También puntualizaron que en caso de que al 4 de marzo, el Congreso del estado no haya hecho el nombramiento de su suplente, Cordero Martínez continuará en su encargo “a efecto de no generar un vacío que afecte las actividades del Poder Judicial, atendiendo a que la impartición de justicia constituye un derecho fundamental previsto a favor de las personas en artículo 17 de la Carta Magna; de modo que la conclusión del cargo de la magistrada aludida, se concretará al momento en que (derivado de la terna que remita el Ejecutivo del estado) sea electo y tome protesta en el Congreso del estado, el magistrado o magistrada nombrado para sustituirla.