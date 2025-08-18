Congreso cumplirá en tiempo y forma con dictaminación de cuentas 2024: Zainos

Los integrantes de la LXV Legislatura local cumplirán en tiempo y forma con la obligación de dictaminar, antes del 30 de agosto, las cuentas públicas correspondientes al año 2024, aseguró el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores.

La confianza estriba en que el Congreso local registra un avance del 57 por ciento en la dictaminación de cuentas públicas correspondiente al ejercicio fiscal 2024, proceso en el que hasta el momento han sido reprobados 13 estados financieros de igual número de municipios.

En todos los casos, ordenaron al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que los servidores públicos del ente fiscalizable, estarán obligados a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y penales, o cualquier otro que legalmente resulte procedente.

En sesiones extraordinarias, el Poder Legislativo pretende concluir con la dictaminación de 108 cuentas públicas de 2024, en las que ahora se redujo los parámetros de probable daño patrimonial, pues del 7 pasó al 5 por ciento.

“Buscamos que se redujera el porcentaje, porque así se aprobó que en lugar del 7 fuera el 5 por ciento en el tema del daño patrimonial y bueno, eso irá acotado a los presidentes municipales a que el margen de maniobra sea menor en el tema del daño patrimonial porque no faltaba quien en una suposición dijera, tengo un margen para tener daño patrimonial y bueno, eso se prestaba a otro tipo de situaciones. Buscamos, lo dijeron claramente, con la intención de avisar en tiempo y forma que la intención es en próximas fechas en el análisis de sus cuentas, disminuir aún más ese parámetro”.

Abundó que esa medida representa una estrategia para evitar el dispendio de recursos y “creo que es un tema que nos permitirá también apretar más la maniobra de los municipios respecto al daño patrimonial que podrían principalmente esa parte”.

Antes del 31 de agosto, diputados locales pretenden abordar los 108 informes individuales que corresponden a los tres Poderes del estado, 30 entidades paraestatales, ocho organismos autónomos, un organismo no sectorizado, un patronato, 60 municipios y cinco comisiones de agua potable.

Hasta el momento, el Congreso local ha sometido a votación un total de 62 de los 108 informes individuales que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de la revisión de la cuenta pública de 2024, por lo que únicamente le restan por analizar 46 estados financieros. Recordar que en el caso de los municipios han sido presentados hasta tres dictámenes por algunas Comunas.