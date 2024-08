Congreso cumplirá con fallo de justicia federal; solo nombraremos un magistrado: Temoltzin

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, José Gilberto Temoltzin Martínez aseguró que el Poder Legislativo acatará el fallo de la justicia federal que les ordenó abstenerse de designar a un nuevo integrante del Tribunal de Justicia Administrativa, que sustituya al jurista Marcos Tecuapacho Domínguez.

Sin embargo, negó que dicho fallo, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, sea un revés para el Poder Legislativo, pues dijo que se trata de un trámite procesal, del cual confió que cuando se resuelva en definitiva la de la razón a los integrantes de la LXIV Legislatura local que determinar no ratificar en el cargo a Tecuapacho Domínguez

Lo anterior porque dicha instancia del Poder Judicial de la Federación concedió el amparo al magistrado Tecuapacho Domínguez para que el Poder Legislativo se abstenga a designar a un nuevo integrante de ese órgano jurisdiccional hasta que se resuelva en definitiva el amparo que le concedieron luego de no ser ratificado en el cargo.

Con ello, si bien el magistrado deberá dejar el cargo el próximo 31 de agosto, fecha en la que concluye su mandato, los diputados no deben nombrar a su sustituto hasta que resuelva si fue legal, correcta, exhaustiva, imparcial y fundada y motivada, la resolución de no ratificarlo en el cargo en el pleno del TJA según el expediente 826/2024 promovidos por el propio Tecuapacho Domínguez.

No obstante, el representante legal del Poder Legislativo afirmó que los diputados continuarán con el proceso de evaluación de los aspirantes a ocupar esas magistraturas, aunque solo harán el nombramiento respecto a la persona que ocupará el cargo que dejará la magistrada María Isabel Pérez González.

“Nosotros tenemos que seguir el procedimiento respecto a la designación de la persona que vaya ocupar el cargo que dejará la magistrada y toda vez que solamente se amparó el magistrado Tecuapacho para que no se designara nuevo magistrado en tanto se resuelve su amparo, nosotros dejaremos pendiente ese espacio hasta que se resuelva su amparo”.

– Este es un revés para el Congreso del estado, se le cuestionó.

“No es un revés, es un derecho que tiene él, o también lo podría tener la magistrada de inconformarse por lo que ellos consideren, en este caso, su razones habrá dado ahí el magistrado a no estar conforme con su cambio, su retiro, y bueno, pues ya lo determinará la autoridad, si tiene razón o no, vamos a esperar pero nuestro trabajo sigue en sus etapas, solo que no nombraremos a dicho sustituto”, apuntó.

En tanto, el diputado panista confió en la posibilidad de que el pleno del Congreso local realice dicha designación en una sesión extraordinaria a celebrarse el próximo viernes, ya que “ya pasó el tiempo para ejercer alguna inconformidad de parte de la magistrada, quien entendemos que dijo que no tenía ninguna intención y entonces terminaremos el procedimiento que culminará lo más seguro el viernes.