Congreso cumplirá con creación de normas y nombramientos para el funcionamiento de FGJE: Temoltzin

El Congreso del estado cumplirá en tiempo y forma con la expedición de las normas que sean necesarias, así como los nombramientos requeridos a fin de que “todo esté listo” para la entrada en funciones lo que será Fiscalía General de Justicia del estado (FGJE), aseveró el presidente de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, José Gilberto Temoltzin Martínez.

Incluso, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIV Legislatura local aseguró que al interior de las diversas comisiones ordinarias ya trabajan para presentar los dictámenes que correspondan o bien, realizar las designaciones que haya lugar antes del 1 de agosto, fecha en la que entra en funciones la nueva fiscalía en sustitución de la Procuraduría General de Justicia del estado.

De acuerdo con el Decreto número 344, publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado, los diputados tienen hasta el 30 de junio para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Pide Temoltzin aplicación de la ley sin distingos; o todos coludos o todos rabones, dice

- Advertisement -

“El Congreso del estado de Tlaxcala deberá expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en un término improrrogable que no excederá del 30 de junio de 2024”, refiere el artículo décimo primero transitorio del citado decreto.

“Todo eso de las reformas y expedición de nuevas leyes quedó previsto en fechas y así tendrá que llevarse a cabo, igual como algunos ordenamientos y nombramientos que también debemos hacer, y de lo cual, ya hemos hecho un repaso al interior de la Junta de Coordinación y Concertación Política, para que se lleven a cabo en tiempo y forma”, explicó el representante legal del Poder Legislativo.

Además, los legisladores tienen la obligación de designar, a más tardar el próximo 31 de julio, a la persona que ocupará la titularidad de dicha fiscalía en la entidad, debido a que en la nueva disposición establecieron la desaparición de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), a partir del último día del mes de julio.

- Advertisement -

Designan a Temoltzin presidente de la Comisión Permanente del Congreso

“Todo lo que debamos hacer para la entrada en funciones de la nueva fiscalía se hará, para todo eso hay fechas que nosotros debemos cumplir, y que seguramente estará todo en tiempo para que quede tal nombramiento y las normas que se necesitan”, espetó.

-No habrá riesgo de que incurran en alguna omisión, se le cuestionó.

-No, no, no. Todo está calendarizado, y se están llevando a cabo los trabajos y en su momento y fecha, se hará el nombramiento y todo lo demás a los que estamos comprometidos, acotó.

También te recomendamos: Sheinbaum podría tener mayor sensibilidad para priorizar el tema de violencia de género, como la explotación sexual contra mujeres: Yglesias