Congreso convertido en oficina de trámite del Ejecutivo; presupuesto clientelar: Cambrón

Tras considerar que el Poder Legislativo ya se convirtió en la oficina de trámite del Ejecutivo, pues no aceptaron modificar “ni una coma” a la iniciativa gubernamental de distribución del gasto del próximo año, el líder de la bancada perredista en el Congreso local, Juan Manuel Cambrón Soria tildó como electorero y opaco el presupuesto de egresos.

Durante la sesión extraordinaria celebrada este jueves, el legislador mostró su inconformidad por la forma en la que fue aprobado el presupuesto y en el fondo, por la forma en la que fueron asignados los recursos, pues alertó que éste tiene un fin clientelar y electorero.

“(Con esta aprobación del presupuesto) se está sentando el peligroso y lamentable antecedente, de que este poder es una mera y llana oficina de trámites del Palacio de Gobierno, que se está permitiendo que se mancille esta soberanía, y que se ha claudicado a la responsabilidad de analizar y discutir un tema de alta relevancia, cediendo al capricho que se proclamó estentóreamente de que no debía movérsele ni una coma”, espetó.

Abundó que su negativa no es por la exclusión del fondo a favor de los municipios, llamado “fondo moches”, al considerar que esos recursos “hacen para la infraestructura…permitía la activación de micro ciclos económicos en sus demarcaciones”, sino porque el presupuesto propuesto por la gobernadora “es opaco y alienta la discrecionalidad, pasamos del mal llamado fondo moche, a aprobar un presupuesto moche y mochado”.

Cambrón Soria enfatizó que el decreto demuestra que Tlaxcala tendrá un presupuesto asistencialista y con una carga de clientelismo electoral, pues de los 22 mil millones de pesos previstos a erogar, 13 mil de éstos tienen dicho enfoque.

“Esos recursos serán destinados a programas sociales asistencialistas y paternalistas, que en nada contribuyen a ayudar a las personas a superar condiciones de pobreza en cualquiera de sus modalidades, económica, patrimonial, alimentaria etc., y por el contrario, los condenan a seguir dependiendo de la dádiva gubernamental; se deduce que se duplicarán con los programas de gobierno federal, y que su orientación es para generar una base de vil clientelismo electoral.

Abundó que a la recién creada Secretaría de Bienestar se le asignan un poco más de 465 millones de pesos, pero “no se establece en el presupuesto para qué es ese recurso, ni cómo esa cantidad está considerada en el concepto Bienestar para Todos, o si son distintos, debiendo agregarse esos 465 millones a los casi 14 mil millones de Bienestar para Todos. Es decir, una vez más se alienta la opacidad y el sospechosismo”.

Además, el líder de la bancada del PRD abundó que los recursos destinados a la Secretaría de Gobierno son de un poco más de 974 millones, de los cuales más de 682 millones son para la Comisión Estatal de Seguridad, y no directamente asignados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual ni siquiera aparece en el proyecto de presupuesto, entre otras presuntas omisiones.

En contra parte, lamentó que haya sectores que no han sido atendidos en el presupuesto, muestra de ello es que el “Instituto Estatal de la Mujer no tiene incrementos significativos, se reducen a cero los fondos al instituto de personas con discapacidad y el eterno sector olvidado, el del campo, también permanecerá postrado, porque lo que se plantea, no contribuye a su tecnificación y avance, y se le condena a recibir migajas asistenciales. La nueva Secretaría del Trabajo se le destinan tan solo 8 millones de pesos, cuando su tarea debería ser reactivar la generación de empleos”.

Por ello, Cambrón Soria reiteró su posición de votar en contra del decreto de presupuesto e hizo un llamado “respetuoso y fraterno” a la titular del Ejecutivo local “a que gobierne para todas y todos, sin distingo, más allá de las 300 mil personas que le confiaron en las urnas”.

De paso, pidió que los funcionarios del gobierno del estado “se conduzcan con altura de miras y orienten su labor no en favor de grupos, facciones o para las huestes de su partido, sino en favor de todas y todos los tlaxcaltecas, sin filias ni fobias”.

Como colofón, a manera de referencia sus homólogos que aprobaron el presupuesto sin cambiarle una coma a la propuesta gubernamental, a quienes les espetó la frase de Emiliano Zapata: “El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.

En contra parte, los diputados de Morena, Marcela González, Miguel Ángel Caballero Yonca y Rubén Terán Águila, respectivamente, se congratularon con la aprobación y los términos del presupuesto, pues aseguraron que con ello se acabará la corrupción y se dotará de mayores recursos a los campesinos.

“Este día pasará a la historia, porque a más de una década, nuevamente se dota de recursos a campesinos, con 100 millones de pesos… también busca erradicar la pobreza, porque sería prioridad la salud de los tlaxcaltecas, busca consolidar una nueva historia para los tlaxcaltecas”, soltó Marcela González.

Mientras que Caballero Yonca, beneficiado en su administración como edil de Ixtenco, con diversas obras por la pasada legislatura, se congratuló que “por fin se acabaron los fondos moches… Ya no será un presupuesto neoliberal, será dinero para más necesitados y más desprotegidos, que ayudará a cerrar la brecha con los que menos tienen”.

Por su parte, Terán Águila, sostuvo que el presupuesto tiene una línea política y social, “que tiene que ver con una estrategia nacional… la unanimidad no es necesaria para la legitimidad de las acciones y votaciones que en este pleno hemos tenido…vamos a tener la calidad moral de fiscalizar a todos, porque podremos hacer esa labor exhaustiva sin encubrimiento a ninguna persona ni institución, lo cual será un parteaguas en la historia del parlamentarismo de Tlaxcala”.

En tanto, el coordinador de la bancada del PVEM, Jaciel González Herrera respaldó la propuesta de gasto, porque con éste “se verá reflejado progreso en los sectores productivos, tiene como premisa detonar la economía estatal, pero seremos celosos guardianes de que el presupuesto se invierta de manera adecuada”.

En tanto, los diputados del PRI y PAN, Blanca Águila y Gilberto Temoltzin, respectivamente, quienes votaron a favor del decreto, reconocieron que existen inconsistencias en el presupuesto, pero decidieron dar el beneficio de la duda al gobierno del estado respecto a la aplicación de los recursos y a su fiscalización.