Congreso contrató ya a tres becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro: Ortega

De los 136 becarios del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro que se inscribieron a su capacitación en el Congreso local, al cumplir un año de estancia, sólo tres consiguieron un puesto laboral en la Secretaría Parlamentaria donde recibieron su capacitación, lo que representa una tasa de contratación de 2.1 por ciento.

El presidente del Comité de Administración Rafael Ortega Blancas confirmó esta contratación al exponer que los tres jóvenes contratados mostraron “cualidades e iniciativa” durante el proceso de su adiestramiento, por lo que ya forman parte de la nómina del Poder Legislativo local al integrarse de manera formal a las labores parlamentarias.

Es de citar que en abril del año pasado, Irene Payán Reyes, funcionaria federal, informó que los diputados de la LXIII Legislatura local solicitaron 136 aprendices, a través del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, para apoyar en diversas áreas al Congreso del estado y de manera independiente en los distritos, jurisdicciones o demarcaciones.

Sin embargo, en noviembre del año pasado la entonces presidenta de la mesa directiva María Félix Pluma Flores reconoció que en la primera inspección que realizó la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al menos 20 jóvenes no fueron localizados en el Congreso local.

Situación que fue confirmada por el presidente del Comité de Administración, Rafael Ortega Blancas, quien refirió que ello generó algunas diferencias internas, así como dificultades en la operación del programa.

“Como sabes había una saturación en la lista, porque primero teníamos bastantes y cuando vinieron hacer un chequeo de la Secretaría del Trabajo resultó que algunos no aparecieron y eso hubo un desfase, pero ya reordenando todo, y al fin de año del proceso, hemos decidido la contratación de estos tres, pero no se ha dado otra contratación porque no lo han solicitado en otras áreas, no porque no haya sido exitoso el programa”, sostuvo.