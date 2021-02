Buscará Congreso dotar de recursos a Comunas excluidas de Fondo de Obras

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, José Luis Garrido Cruz se pronunció porque la Comisión de Finanzas y Fiscalización y el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez analicen “alguna alternativa” para otorgar recursos a las seis Comunas que fueron excluidas del Fondo de Obras y Acciones para los municipios del estado de Tlaxcala.

Al deslindarse de esa omisión, el legislador aseguró que se exhortó a los diputados que integran la LXIII legislatura a destinar recursos a los 60 municipios sin distingo partidista, aunque al final solo 54 recibieron ese apoyo.

Sin embargo, consideró que la exclusión de recursos a municipios como Hueyotlipan, Nanacamilpa, Zitlaltépec, San José Teacalco, Nopalucan, y Santa Isabel Xiloxotla, obedeció a que los alcaldes no presentaron ningún proyecto a los diputados de sus respectivos distritos.

“Desde un principio se les invitó y algunos presidentes se acercaron con los alcaldes y posiblemente esos presidentes no tuvieron ese acercamiento o no les interesó, pero la verdad desconozco y no he tenido alguna llamada de los presidentes, pero desde les inicio se les invitó”.