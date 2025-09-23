Congreso cerrará 2025 con finanzas sanas; recursos extraordinarios ayudarán: Morales

Los 16.9 millones de pesos que ha recibido el Congreso local como parte de los dos primeros ajustes trimestrales del ejercicio fiscal 2025, permitirá a la LXV Legislatura cerrar el año con finanzas sanas, pues los recursos extraordinarias le han permitido cumplir con los pagos ordinarios como gastos médicos, farmacias y finiquitos, informó el presidente del Comité de Administración, Vicente Morales Pérez.

- Anuncio -

A poco más de tres meses de concluir el presente ejercicio fiscal, el diputado de la bancada de Morena aseguró que a diferencia de otros años, en esta ocasión no se registra déficit presupuestal por gastos de salud.

“El atípico extraordinario en gastos médicos no ocurrió. Sin embargo, sí se incrementaron los gastos normales por el aumento del precio de los medicamentos y de la atención médica, pero hasta ahorita nos permite tener finanzas sanas. Los gastos médicos ahorita se han ido cubriendo con normalidad porque nos ha permitido con los ajustes cubrir gastos porque es impredecible decir quién puede solicitar atención médica y hasta qué nivel, qué tipo de atención médica. Entonces se han ido cubriendo, eso nos permite tener ahorita finanzas sanas. En ocasiones se dispara, pero en esta ocasión no”.

El responsable de las finanzas del Congreso local admitió que los recursos extraordinarios que recibió el Poder Legislativo como parte de los ajustes trimestrales servirán para concluir el año sin deudas, toda vez que el Poder Legislativo recibió 6 millones 929 mil 153 pesos correspondiente a los meses enero-marzo.

- Advertisement -

A ello se sumó, el segundo ajuste que también resultó positivo y donde el Congreso local recibió 10 millones 61 mil 484 pesos adicionales a las previsiones presupuestales de ese periodo.

“Sin duda han ayudado porque hay gastos que no estaban considerados, por ejemplo los gastos que se han tenido con los trabajadores que se retiran, finiquitos, sus meses prejubilatorios, sus gastos que hacen con ellos. Incluso, también las renivelaciones, mantenimiento del propio edificio, ve que cayeron aguas torrenciales, dañaron el techo y hemos ido cubriendo, pero también hemos hecho reparaciones en los cubículos, porque los cubículos de plano como el agua se transformó causó daños en cubículos”.

Morales Pérez aseguró que “gracias al manejo responsable de los recursos”, el Poder Legislativo cumplirá en tiempo y forma con el pago de prestaciones de fin de año, “tenemos previsto el pago de aguinaldos, prestaciones y los pagos que normalmente se hacen aquí en el Congreso del estado, quiero decirte que tenemos todo previsto porque tenemos finanzas sanas”.