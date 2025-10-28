Congreso aprueba reformas para fortalecer la educación de jóvenes y adultos

El pleno de la LXV Legislatura local aprobó este martes una serie de reformas para modernizar el marco jurídico del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, el cual a partir de la entrada en vigor del decreto llevará el nombre de Instituto Tlaxcalteca para la Educación de Jóvenes y Personas Adultas (ITEJPA).

La iniciativa, enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, busca armonizar la legislación estatal con los programas nacionales de educación no escolarizada, incorporar lenguaje incluyente y fortalecer la estructura operativa del organismo encargado de atender a la población mayor de 15 años en situación de rezago educativo.

Durante la sesión ordinaria de este martes, los legisladores locales avalaron el dictamen que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la ley que regula al Instituto, con el propósito de reconocer formalmente el trabajo educativo que también se realiza con jóvenes de entre 15 y 18 años, quienes representan una proporción significativa de la matrícula atendida por dicho organismo.

De acuerdo con los datos contenidos en el expediente legislativo, entre 2017 y 2022 el Instituto brindó atención educativa a más de seis mil 300 jóvenes, motivo por el cual resultaba necesario ampliar su denominación y objeto social, con el fin de reflejar fielmente su campo de acción.

En la exposición de motivos, la mandataria estatal subrayó que la educación constituye uno de los derechos humanos más valorados y que garantizarla es una obligación ineludible del Estado, por lo que con son necesarias estas enmiendas “para dotar a la población tlaxcalteca de las condiciones institucionales, materiales y normativas que propicien un mejor futuro”.

Entre los cambios más relevantes aprobados por el Congreso destaca la sustitución de la Junta de Gobierno por una Junta Directiva, con el fin de agilizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia administrativa del Instituto. Según el dictamen, esta nueva figura permitirá contar con una estructura más técnica y especializada, eliminando la burocracia asociada a los órganos colegiados tradicionales y fortaleciendo la autonomía institucional.

Asimismo, se reemplaza la figura del vicepresidente por una Secretaría Técnica, encargada de coordinar operativamente las sesiones, dar seguimiento a los acuerdos y asegurar la continuidad de los proyectos. Con esta adecuación, se busca profesionalizar la gestión interna y reducir la carga política en la conducción del organismo.

Otra de las modificaciones relevantes consiste en la supresión de dos vocalías dentro del órgano de dirección: la del representante del Poder Legislativo y la del Patronato Pro-Educación de los Adultos, por lo cual pretenden despolitizar la integración del Instituto y favorecer un modelo de gobernanza más ágil y técnica, sin menoscabo del carácter consultivo de los actores externos.

El dictamen también establece que la vigilancia y control interno del Instituto quedarán bajo la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en concordancia con las políticas de transparencia y rendición de cuentas implementadas por el Ejecutivo estatal.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y dentro de los siguientes 60 días hábiles deberá expedirse el nuevo Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de Jóvenes y Personas Adultas.