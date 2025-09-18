Congreso aprueba reformas legales para regular hospedaje en plataformas digitales

El pleno del Congreso del estado aprobó una serie de reformas y adiciones a la Ley de Turismo de Tlaxcala con el propósito de regular el servicio de hospedaje ofrecido mediante plataformas digitales, en un intento por dar certeza jurídica a anfitriones, usuarios y autoridades, además de garantizar condiciones de seguridad, higiene y equidad frente al sector hotelero formal.

El dictamen, avalado por mayoría de votos en sesión ordinaria, contempla la creación de un Capítulo XIV denominado “De los Servicios Turísticos por medio de Plataformas Digitales”, en el cual se establecen definiciones, obligaciones y requisitos tanto para los anfitriones como para las plataformas tecnológicas que ofertan inmuebles bajo la modalidad de “Estancia Turística Eventual”.

Sin objeción alguna, el pleno de la LXV Legislatura local avaló una de las iniciativas preferentes que planteó la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros para el presente periodo ordinario de sesiones, en la que respaldaron la necesidad de crear un Padrón de Anfitriones y de Plataformas Digitales, a cargo de la Secretaría de Turismo estatal, donde deberán inscribirse todas las personas físicas o morales que ofrezcan este tipo de servicios, así como las empresas tecnológicas, mexicanas o extranjeras, que operen en la entidad.

El registro servirá para identificar a los prestadores del servicio, los inmuebles utilizados y el cumplimiento de lineamientos en materia de seguridad, protección civil e higiene. Cada inmueble contará con una constancia y folio de registro, que deberá aparecer de forma visible tanto en el espacio físico como en las plataformas digitales donde se anuncie.

Además, los anfitriones solo podrán registrar hasta tres inmuebles bajo este esquema y entre las obligaciones que deberán cumplir quienes ofrezcan hospedaje temporal mediante plataformas digitales destacan proporcionar información clara sobre características, precios y reglas de uso del inmueble.

Así como exhibir números de emergencia y contacto en lugar visible; presentar reportes semestrales de ocupación, sin exceder periodos continuos de tres meses; mantener las instalaciones en condiciones de seguridad e higiene; cumplir con obligaciones fiscales y protocolos de protección civil y acudir a programas de capacitación diseñados por la Secretaría de Turismo, entre otros.

De igual forma, las nuevas disposiciones plantean Las plataformas digitales estarán obligadas a inscribirse en el padrón estatal y mantener su registro vigente; solicitar a cada anfitrión la constancia de registro como requisito indispensable para ofertar inmuebles; mostrar en cada anuncio el folio único de registro y renovar la constancia de manera anual.

Uno de los apartados de esta disposición es que prohíbe que inmuebles ubicados en zonas protegidas, centros históricos y Pueblos Mágicos sean rentados bajo el esquema de “Estancia Turística Eventual” por más de seis meses al año y los inmuebles catalogados como patrimonio histórico no podrán ser ofertados en plataformas tecnológicas, con el fin de preservar la integridad del acervo cultural y arquitectónico de la entidad.

Del mismo modo, la reforma y adición a la citada norma prevé que la Secretaría de Turismo deberá implementar un programa de capacitación específico para anfitriones, el cual incluirá temas como elaboración de programas de protección civil, condiciones de seguridad e higiene, calidad del servicio y derechos y obligaciones de los usuarios.

Este plan deberá diseñarse en coordinación con autoridades estatales, el sector hotelero y especialistas en la materia, en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto.

El dictamen, presentado por las comisiones de Turismo y Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, justificaron el respaldo a la iniciativa gubernamental, al reiterar que “se trata de poner orden en una actividad que ya existe, pero que requiere control, certeza y equilibrio con los prestadores de servicios tradicionales”.